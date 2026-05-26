鍾文智落跑爆官警洩漏個資 大安分局巡佐10萬交保、鍾母也被牽連

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，檢調追查鍾文智警界保護傘，發現警政署公關室兩線四星專員林劼緯是藏鏡人，不僅洩漏臨檢酒店資訊給鍾，還協助鍾查詢個資討債，今指揮調查局搜索約談10人到案，檢察官陳雅詩訊後依洩密等罪，命大安分局瑞安派出所巡佐徐毓廷10萬交保、限制出境出海。

檢調今天除約談林劼緯、徐毓廷之外，約談對象還包括鍾文智的鄭姓母親、林劼緯的張姓母親、鍾文智司機葉仲清、葉仲清友人陳家儒等。

據調查，鍾文智在台期間，時常宴請竹聯幫、四海幫大哥到台北市便服酒店「麗園」飲酒談事，由於該區是臨檢熱點，為避免警方臨檢打擾，透過時任和平東路派出所長林劼緯掌握臨檢情資，另要林男協助查詢個資討債。

調查顯示，林劼緯調任警政署之後，沒有查詢個資的權限，因此請託昔日部屬徐毓廷、南港分局派出所副所長黃梓翔（在押）幫忙，總計查詢21筆個資，且多數都與鍾文智有關，懷疑有不正利益，案情持續延燒。

不僅如此，葉仲清知悉林劼緯可查詢個資，還私下委託林劼緯幫忙友人陳家儒查資料，林劼緯明知查詢對象與鍾文智無關，卻依然照接不誤，辦案人員形容，林劼緯根本是「鍾家私人偵探。」

北市大安分局巡佐徐毓廷涉洩漏個資，被檢方諭令10萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃，牽連鄭姓母親也被檢調約談到案。記者曾原信／攝影