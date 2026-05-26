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男子午後登西巒大山卻「忘帶頭燈」求救 消防摸黑救到天亮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投信義西巒大山昨晚有民眾通報救援，該報案男子稱他獨自一人登山，但因下午才入山，還沒帶頭燈，下山時因天色昏暗，看不清楚路徑，怕迷路決定求救，搜救隊為此漏夜馳援，今凌晨接觸到男子協助下撤，最終成功將人帶下山。

據了解，該名男子年約廿多歲，昨攀登西巒大山規畫單攻一天往返，但有別於多數登山客選擇在凌晨起登，他下午1時才從人倫林道入山，之後雖順利攻頂，卻沒帶頭燈，下山時因天色逐漸昏暗，走約一公里就暗到看不清路徑，打119求援。

南投縣消防局指出，昨晚6時57分接獲報案，稱他獨自一人攀登西巒大山，原訂預計當晚7時原路下山，但因天色昏暗又未攜帶頭燈，所以希望該局派員協助他下山避免迷路，為此調派3人1車搜救隊漏夜上山馳援。

而搜救隊於昨晚9時37分自登山口起登，沿山徑搜尋待救男子，但因山區夜間視線不佳，搜救過程耗時費力，今凌晨3時56分總算接觸報案者，確認其身健康無虞，男子也表示無需送醫後協助他下撤，之後在今天上午10時許順利下山。

消防局再次提醒，登山民眾除應評估自身體能與下山時間外，更應備妥頭燈、保暖衣物、糧食及通訊設備，避免因裝備不足，在天候或天色變化下增加山域事故風險。尤其獨攀風險較高，若未做好萬全準備，恐增加搜救困難與消防人力負擔。

報案男子（右）獨攀登西巒大山，下午才入山，還沒帶頭燈，下山時因天色昏暗求救，搜救隊漏夜馳援。圖／民眾提供
報案男子（右）獨攀登西巒大山，下午才入山，還沒帶頭燈，下山時因天色昏暗求救，搜救隊漏夜馳援。圖／民眾提供

報案男子（右）獨攀登西巒大山，下午才入山，還沒帶頭燈，下山時因天色昏暗求救，搜救隊漏夜馳援。圖／民眾提供
報案男子（右）獨攀登西巒大山，下午才入山，還沒帶頭燈，下山時因天色昏暗求救，搜救隊漏夜馳援。圖／民眾提供

南投 山友 登山

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