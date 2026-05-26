高雄驚傳隨機傷人！男手持鐮刀瘋狂揮舞喊叫 路人虎口遭割傷濺血

高雄市阿蓮區今天傍晚驚傳持刀傷人案件，1名男子騎乘腳踏車行經阿蓮區中正路與和平路口時，涉手持鐮刀瘋狂揮舞並沿路喊叫，疑似情緒不穩，當時另一名31歲男子剛好下車準備購買飲料，因驚見鐮刀距離自己過近，本能伸手阻擋，過程中不慎造成手部虎口劃傷，警方目前已掌握並鎖定涉案對象，現正積極查緝中。

湖內警分局表示，今天下午5時22分許接獲民眾報案，指稱阿蓮區中正路與和平路口的一間飲料店前發生傷人事件，警方獲報後不敢大意，立即派員趕到現場處理。

經警方初步調查，涉案男子當時是騎乘腳踏車行經案發現場，手中卻拿著一把農用鐮刀不斷揮舞，一路上還大聲喊叫，行徑相當怪異，疑似有情緒不穩的情形。

正好當時現場有一名31歲的被害人開門下車，正準備走向飲料店購買飲料，因驚覺該名男子的鐮刀已經逼近身邊，情急之下伸手阻擋，導致手部虎口遭到鐮刀劃傷，鮮血直流。

受傷民眾隨後由現場趕抵的救護人員協助進行傷口處置，所幸僅為輕微劃傷，並無生命危險。

湖內警分局強調，目前警方已經在第一時間掌握並鎖定該名涉案男子的身分對象，現正動員警力積極查緝其到案，至於詳細的案發原因、涉案男子的動機以及兩人是否熟識，仍待被害人到案製作相關資料，並將嫌犯逮捕歸案後，才能進一步調查釐清。