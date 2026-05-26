快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／畢業前夕傳憾事…霧台瀑布戲水釀1死 未投保、無救命證照挨罰1萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉霧台瀑布昨發生溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，他們到霧台瀑布戲水1人死亡。發生意外地點是屏東縣的一般管制山域，違反屏東縣登山活動管理自治條例規定第六條，「登山活動範涉及一般管制山域，領隊未領有基本救命術證書或初級救護技術；領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險」，已對其中一人開出舉發單，開罰1萬元。

心碎的罰單！事發位置是屏東縣登山活動管理自治條例規範山區。根據屏東縣登山活動自治條例第6條規定，登山活動範圍涉及一般管制山域，領隊未領有基本救命術證書或初級救護技術；領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險。根據第11條規定，可處1萬到5萬元以下罰鍰。考量初犯，昨天對4人中的張姓男子開罰1萬元。

5人是高雄人是國中時期同學，4人滿18歲，溺斃17歲吳姓少年其父早逝，母改嫁與阿嬤相依為命，未料畢業前夕發生憾事。

屏東縣登山活動管理自治條例規範，一般管制山域範圍包括，大尖山、北大武山（4.2公里檜谷山莊至三角點）、南大武山（泰武鄉泰武村、佳興村）、霧頭山（霧台鄉阿禮村、好茶村）、林帕拉帕拉山（霧台鄉大武村）、大母母山（三地門鄉大社村、霧台鄉大武村、佳暮村）。

霧台瀑布在林帕拉帕拉山（霧台鄉大武村）管制範圍內，違反登山活動管理自治條例，消防局依法舉發。

屏東縣霧台鄉又被稱為「雲霧上的部落」，海拔高度700到1200公尺，是屏東縣海拔最高的鄉。消防局提醒，山區野溪與瀑布地形落差大、天氣變化劇烈大。野溪的溪水雖冰涼但不能長時間浸泡，從海拔高度、溪水溫度，都會影響身體變化，為避免抽筋、失溫，山區冷的話可穿防寒衣，最重要是選擇安全的水域環境，且一定要攜帶浮具。

屏東縣霧台瀑布25日發生溺水意外，但因該區是屏東縣管制山域，違反屏東縣登山活動管理自治條例規範，消防局依法開罰。圖／讀者提供
屏東縣霧台瀑布25日發生溺水意外，但因該區是屏東縣管制山域，違反屏東縣登山活動管理自治條例規範，消防局依法開罰。圖／讀者提供

登山 屏東縣 溺水

延伸閱讀

高中生相約霧台吃愛玉瀑布戲水「樣子不對勁」 屏東野溪5月已釀3死

屏東縣5月第3起溺水…國中同學結伴霧台瀑布戲水 少年救起送醫不治

影／5同學到屏東縣霧台瀑布戲水 17歲少年疑溺水…警消馳援中

屏東野溪25天奪3命 「最強鄉長」霧台鄉長巴正義沉痛：別再追網紅秘境

相關新聞

高雄驚傳隨機傷人！男手持鐮刀瘋狂揮舞喊叫 路人虎口遭割傷濺血

高雄市阿蓮區今天傍晚驚傳持刀傷人案件，1名男子騎乘腳踏車行經阿蓮區中正路與和平路口時，涉手持鐮刀瘋狂揮舞並沿路喊叫，疑似情緒不穩，當時另一名31歲男子剛好下車準備購買飲料，因驚見鐮刀距離自己過近，本能伸手阻擋，過程中不慎造成手部虎口劃傷，警方目前已掌握並鎖定涉案對象，現正積極查緝中。

獨／畢業前夕傳憾事…霧台瀑布戲水釀1死 未投保、無救命證照挨罰1萬元

屏東縣霧台鄉霧台瀑布昨發生溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，他們到霧台瀑布戲水1人死亡。發生意外地點是屏東縣的一般管制山域，違反屏東縣登山活動管理自治條例規定第六條，「登山活動範涉及一般管制山域，領隊未領有基本救命術證書或初級救護技術；領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險」，已對其中一人開出舉發單，開罰1萬元。

涉通風報信鍾文智酒店臨檢勤務 檢調逮警政署二線四星官警

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，檢調為追查鍾文智警界保護傘，先前已起訴信義分局時任福德派出所副所李俊良等人，專案小組追查，鍾文智因經常宴請竹聯幫、四海幫大哥到台北市「麗園」酒店飲酒，透過時任和平東路林姓派出所長（現為警政署二線四星官警警）掌握臨檢情資，還要林男協助查詢他人個資討債，調查局今搜索約談林男等10人到案，預計晚間移送北檢複訊。

永和運動中心男泳客溺水 一度OHCA送醫恢復生命徵象

新北市永和國民運動中心今天傍晚發生溺水意外，一名50多歲男子在泳池內溺水，救生員發現後立即將人救上岸，並施作CPR及AED急救。消防救護人員到場時，男子已無生命跡象，送醫途中恢復生命徵象，目前送往永和耕莘醫院治療。

男子午後登西巒大山卻「忘帶頭燈」求救 消防摸黑救到天亮

南投信義西巒大山昨晚有民眾通報救援，該報案男子稱他獨自一人登山，但因下午才入山，還沒帶頭燈，下山時因天色昏暗，看不清楚路徑，怕迷路決定求救，搜救隊為此漏夜馳援，今凌晨接觸到男子協助下撤，最終成功將人帶下山。

休假用餐見民眾OHCA急救挽回一命 南消張家傑榮獲十大生命救援獎

台南市消防局高級救護技術員張家傑休假期間遇到民眾突發心肺功能停止，第一時間主動投入急救，成功救命，榮獲社團法人國際生命線台灣總會「珍愛：生命線十大生命救援獎」肯定，台南市長黃偉哲今天在市政會議肯定張家傑休假期間仍第一時間挺身救人的專業表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。