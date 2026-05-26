獨／畢業前夕傳憾事…霧台瀑布戲水釀1死 未投保、無救命證照挨罰1萬元

屏東縣霧台鄉霧台瀑布昨發生溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，他們到霧台瀑布戲水1人死亡。發生意外地點是屏東縣的一般管制山域，違反屏東縣登山活動管理自治條例規定第六條，「登山活動範涉及一般管制山域，領隊未領有基本救命術證書或初級救護技術；領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險」，已對其中一人開出舉發單，開罰1萬元。

心碎的罰單！事發位置是屏東縣登山活動管理自治條例規範山區。根據屏東縣登山活動自治條例第6條規定，登山活動範圍涉及一般管制山域，領隊未領有基本救命術證書或初級救護技術；領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險。根據第11條規定，可處1萬到5萬元以下罰鍰。考量初犯，昨天對4人中的張姓男子開罰1萬元。

5人是高雄人是國中時期同學，4人滿18歲，溺斃17歲吳姓少年其父早逝，母改嫁與阿嬤相依為命，未料畢業前夕發生憾事。

屏東縣登山活動管理自治條例規範，一般管制山域範圍包括，大尖山、北大武山（4.2公里檜谷山莊至三角點）、南大武山（泰武鄉泰武村、佳興村）、霧頭山（霧台鄉阿禮村、好茶村）、林帕拉帕拉山（霧台鄉大武村）、大母母山（三地門鄉大社村、霧台鄉大武村、佳暮村）。

霧台瀑布在林帕拉帕拉山（霧台鄉大武村）管制範圍內，違反登山活動管理自治條例，消防局依法舉發。

屏東縣霧台鄉又被稱為「雲霧上的部落」，海拔高度700到1200公尺，是屏東縣海拔最高的鄉。消防局提醒，山區野溪與瀑布地形落差大、天氣變化劇烈大。野溪的溪水雖冰涼但不能長時間浸泡，從海拔高度、溪水溫度，都會影響身體變化，為避免抽筋、失溫，山區冷的話可穿防寒衣，最重要是選擇安全的水域環境，且一定要攜帶浮具。