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涉通風報信鍾文智酒店臨檢勤務 檢調逮警政署二線四星官警

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，檢調為追查鍾文智警界保護傘，先前已起訴信義分局時任福德派出所副所李俊良等人，專案小組追查，鍾文智因經常宴請竹聯幫、四海幫大哥到台北市「麗園」酒店飲酒，透過時任和平東路林姓派出所長（現為警政署二線四星官警）掌握臨檢情資，還要林男協助查詢他人個資討債，調查局今搜索約談林男等10人到案，預計晚間移送北檢複訊。

據了解，檢調今天除約談林男外，還約談大安分局瑞安所徐姓員警，以及鍾文智親信多人到案，案情恐持續延燒。

檢調追查鍾文智落跑案期間，意外發現南港分局派出所副所長黃梓翔，擅用職權替鍾文智查個資討債，還與兩線三星督察組長李新民接受招待喝花酒，檢方認全案有共犯未到案，聲押禁見黃梓翔獲准。

專案小組過濾資料，查出黃梓翔的上手是警政署兩線四星林姓官警，林男與鍾文智交情匪淺，因鍾文智常宴請竹聯、四海幫大哥上酒店，因擔心警方臨檢造成不便，多次要林男洩漏警方臨檢東區「麗園」酒店勤務表，涉及洩密

此外，由於鍾文智與康友KY負責人黃文烈有投資債務糾紛，鍾文智還請託林男幫忙查訊個資，由於林男在警政署沒有查閱權限，故交代昔日部屬黃梓翔、徐姓員警幫忙查詢，最後交付鍾文智運用，涉違反個資法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南港分局南港派出所副所長黃梓翔（右）涉擅查個資助鍾文智討債，遭檢方聲押禁見。圖／報系資料照
南港分局南港派出所副所長黃梓翔（右）涉擅查個資助鍾文智討債，遭檢方聲押禁見。圖／報系資料照

鍾文智 警察 洩密

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