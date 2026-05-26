休假用餐見民眾OHCA急救挽回一命 南消張家傑榮獲十大生命救援獎

台南市消防局高級救護技術員張家傑休假期間遇到民眾突發心肺功能停止，第一時間主動投入急救，成功救命，榮獲社團法人國際生命線台灣總會「珍愛：生命線十大生命救援獎」肯定，台南市長黃偉哲今天在市政會議肯定張家傑休假期間仍第一時間挺身救人的專業表現。

黃偉哲表示，張家傑去年7月休假期間在武聖夜市用餐時，遇到民眾OHCA，立即投入急救，不僅冷靜指揮現場、協助維持救護空間，也與後續到場同仁密切合作，成功完成電擊與12導程心電圖判讀；張的處置讓患者恢復自主呼吸心跳後順利送醫，並於一個月後康復出院，成功挽回一條寶貴生命。

黃偉哲指出，這起成功救援案例，反映出台南近年持續強化院前救護量能的成果，台南市急救成功率已從縣市合併初期約23%，提升至目前超過35%，增加的這12%，都是每一條活生生的寶貴生命獲救。

消防局表示，目前全市61輛救護車已全面配置心電圖機，讓高級救護技術員能在第一時間判讀病況、及早發現心肌梗塞等高風險症狀，歷年已成功確診超過600件案件，大幅爭取黃金救援時間。

黃偉哲感謝所有消防與救護同仁長期站在守護市民生命安全的第一線，市府會持續支持救護專業精進與設備提升，結合民間資源，建構更完整的生命救援網絡，讓市民獲得更即時、更安全的救護服務。

消防局高級救護技術員張家傑休假遇民眾OHCA挺身救援，獲得生命線十大生命救援獎，市長黃偉哲今日於市政會議肯定嘉許其專業表現。記者袁志豪／翻攝