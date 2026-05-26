牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃，時任台北市信義警分局福德街派出所副所長李俊良涉包庇，檢調偵辦追出警政署公關室林姓專員、大安警分局瑞安街派出所徐姓巡佐，涉非因公查詢個人資料洩密，今搜索帶回兩警調查。

台北地檢署指揮台北市調查處、警政署政風室及北市警察局政風室、大安分局，今搜索帶回署公關室林姓專員、大安分局瑞安所徐姓巡佐，依貪汙治罪條例、個人資料保護法、洩密等罪嫌調查。

警政署表示，全力配合檢察官偵辦，尊重檢察官依法偵查結果，不預設立場，亦不護短包庇，如經查證確有不法，將依法究辦嚴正究責；對於員警涉及違法違紀案件，秉持警紀警辦、毋枉毋縱，配合檢調偵辦，檢視內部管理及機密維護機制，持續強化風紀要求與保密作為，以維護警察紀律及社會信賴。

警政署。記者李奕昕／翻攝