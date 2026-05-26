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影／「亮橘車身」太招搖！宜蘭男掛假牌還撞警 遭強勢壓制拖下車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

網路買假牌以為能瞞天過海，卻敗在車色太高調。宜蘭王姓男子網購機車與偽造車牌上路，因罕見的「亮橘色」車身過於吸睛，早已被警方鎖定，昨傍晚他現身宜蘭市區遇警攔查，竟心虛催油門撞警企圖逃逸，造成員警擦挫傷，當場被優勢警力強勢壓制逮捕。

宜蘭警分局員警昨天傍晚5時許執行勤務時，行經宜蘭市宜興路一段與復興路口，再次目擊這輛「特殊色」機車，員警隨即進行動態比對，發現該車牌與車籍資料明顯不符，確認其懸掛偽造車牌後，上前依法攔停盤查。

未料王男心慌見事跡敗露，不僅拒絕配合盤查，為了逃離現場，竟還企圖駕車衝撞執勤員警，導致現場員警受到擦挫傷，警力也毫無退讓，立即上前合力將王男拖下車，制伏壓制在地，隨後帶返派出所調查。

警方調查，王男所騎乘的機車及偽造車牌皆是從網路管道購得，警方訊後已依行使偽造特種文書罪、妨害公務等罪嫌，將王男移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

宜蘭警分局強調，對於拒絕攔查、危害執勤安全及妨害公務等挑戰公權力的行為，警方將秉持依法行政、強勢執法的嚴正立場，絕對依法嚴辦，以持續維護公共秩序與用路安全，保障民眾生命財產安全。

亮橘色的網購機車太醒目，駕駛不但掛假車牌還衝撞員警，結果遭強勢警力壓制在地，拖下車帶走。圖／警方提供
亮橘色的網購機車太醒目，駕駛不但掛假車牌還衝撞員警，結果遭強勢警力壓制在地，拖下車帶走。圖／警方提供

亮橘色的網購機車太醒目，駕駛不但掛假車牌還衝撞員警，結果遭強勢警力壓制在地，拖下車帶走。圖／警方提供
亮橘色的網購機車太醒目，駕駛不但掛假車牌還衝撞員警，結果遭強勢警力壓制在地，拖下車帶走。圖／警方提供

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