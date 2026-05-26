快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／婦人拿紙盒給清潔隊員回收稱「裡面有槍」 打開真有長槍子彈南警追查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南環保局北區清潔隊穆姓男隊員昨晚在北區和緯路5段執行垃圾回收勤務時，遇到一位年約50歲婦人交付紙盒回收，穆不疑有他收下，沒想到該名婦人沒多久返回說「裡面有槍」；穆打開紙盒，果然有長槍、彈夾跟子彈，警方初判長槍是玩具用BB槍，正追查婦人身分。

台南市警第三分局副分局長林雲豪說明，昨晚6時許顯宮派出所接獲報案，指出安南區本田路3段71號（環保局安南、北區清潔隊）有拾獲疑似子彈及槍支，警方立即派員到場；經了解，是32歲的穆姓隊員在下午5時15分，於北區和緯路5段執行垃圾回收勤務時收到。

穆指出，當時一名年約50歲婦人雙手抱著紙盒交付回收，他沒多想收下後，該婦人離去又返回表示「裡面有槍」；穆打開紙盒查看，果然發現內有長槍1把及子彈2顆，因回收車當時已駛離現場，因此於返回安南隊部後向上級通報，並報警處理。

據了解，紙盒內總共有1把長槍、3個彈夾、瓦斯罐、手套，警方到場後會同鑑識人員勘驗，初步確認該長槍為生存遊戲用玩具BB槍，無殺傷力；另2顆無批號子彈疑似為改造子彈，已依法查扣送驗，將由偵查隊送請刑事警察局進一步鑑驗。

警方表示，目前持續調閱周邊監視器畫面，積極追查交付紙盒婦人身分，以釐清案情；呼籲民眾，若發現疑似槍彈、爆裂物或其他危險物品，切勿任意搬動、丟棄或交由一般回收管道處理，應立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以維公共安全並避免衍生危害。

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝
一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝
一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝
一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝
一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝

環保局 派出所 台南

延伸閱讀

醫美診所新春團拜槍擊案 明仁會槍手3罪嫌起訴求刑15年

影／男情緒失控醫院急診外潑水持玩具槍嚇人 警方今天移送

年輕夫妻陳屍租屋處獨留女嬰 死者兄長網路控訴詐團逼死弟

醃頭案 考驗防詐保機制

相關新聞

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。

雲林驚傳娃娃車與休旅車碰撞 11名幼兒急送醫

雲林縣土庫一家幼兒園娃娃車今天早上7時50分左右，載小朋友上學途中與一輛休旅車發生擦撞，當時車上有11名小朋友與隨車老師，全部送到虎尾若瑟醫院就醫，經院方檢查均無大礙，車禍原因由虎尾分局調查釐清中。

影／「亮橘車身」太招搖！宜蘭男掛假牌還撞警 遭強勢壓制拖下車

網路買假牌以為能瞞天過海，卻敗在車色太高調。宜蘭王姓男子網購機車與偽造車牌上路，因罕見的「亮橘色」車身過於吸睛，早已被警方鎖定，昨傍晚他現身宜蘭市區遇警攔查，竟心虛催油門撞警企圖逃逸，造成員警擦挫傷，當場被優勢警力強勢壓制逮捕。

影／下班太累？北市男開車自撞分隔島 誤踩油門再撞路邊13車

台北市中正區三元街今天早上發生誇張的自撞事故，46歲張姓男子開車要回家，疑因精神不濟先撞上分隔島後，欲將車輛回正不慎誤踩油門，再撞上路旁停放的1輛汽車、7輛機車、3輛自行車，警方獲報趕抵，確認無人受傷，沒有酒駕、毒駕等情事。

影／婦人拿紙盒給清潔隊員回收稱「裡面有槍」 打開真有長槍子彈南警追查

台南市環保局北區清潔隊穆姓男隊員昨晚在北區和緯路5段執行垃圾回收勤務時，遇到一位年約50歲婦人交付紙盒回收，穆不疑有他收下，沒想到該名婦人沒多久返回說「裡面有槍」；穆打開紙盒，果然有長槍、彈夾跟子彈，警方初判長槍是玩具用BB槍，正追查婦人身分。

高中生相約霧台吃愛玉瀑布戲水「樣子不對勁」 屏東野溪5月已釀3死

屏東縣今年5月發生3件野溪瀑布戲水意外釀3死，其中瑪家鄉在短短6天發生兩件釀2死，未料昨天25日下午霧台鄉發生1起溺水事件，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃，檢警今下午相驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。