影／婦人拿紙盒給清潔隊員回收稱「裡面有槍」 打開真有長槍子彈南警追查

台南市環保局北區清潔隊穆姓男隊員昨晚在北區和緯路5段執行垃圾回收勤務時，遇到一位年約50歲婦人交付紙盒回收，穆不疑有他收下，沒想到該名婦人沒多久返回說「裡面有槍」；穆打開紙盒，果然有長槍、彈夾跟子彈，警方初判長槍是玩具用BB槍，正追查婦人身分。

台南市警第三分局副分局長林雲豪說明，昨晚6時許顯宮派出所接獲報案，指出安南區本田路3段71號（環保局安南、北區清潔隊）有拾獲疑似子彈及槍支，警方立即派員到場；經了解，是32歲的穆姓隊員在下午5時15分，於北區和緯路5段執行垃圾回收勤務時收到。

穆指出，當時一名年約50歲婦人雙手抱著紙盒交付回收，他沒多想收下後，該婦人離去又返回表示「裡面有槍」；穆打開紙盒查看，果然發現內有長槍1把及子彈2顆，因回收車當時已駛離現場，因此於返回安南隊部後向上級通報，並報警處理。

據了解，紙盒內總共有1把長槍、3個彈夾、瓦斯罐、手套，警方到場後會同鑑識人員勘驗，初步確認該長槍為生存遊戲用玩具BB槍，無殺傷力；另2顆無批號子彈疑似為改造子彈，已依法查扣送驗，將由偵查隊送請刑事警察局進一步鑑驗。

警方表示，目前持續調閱周邊監視器畫面，積極追查交付紙盒婦人身分，以釐清案情；呼籲民眾，若發現疑似槍彈、爆裂物或其他危險物品，切勿任意搬動、丟棄或交由一般回收管道處理，應立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以維公共安全並避免衍生危害。

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝

一位年約50歲婦人交付紙盒給清潔隊員回收，多久返回說「裡面有槍」，打開紙盒果然有長槍、彈夾跟子彈。記者袁志豪／翻攝