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烏來離奇雙屍案 今午搬運遺體上岸
新北市烏來區昨天深夜發生雙屍案件，2名60多歲男子前往北107線13公里處附近南勢溪釣魚後失聯，家屬遲遲聯繫不上人，焦急報案。消防人員深夜趕赴現場搜救，發現2人倒臥溪水中，已明顯死亡，今天中午完成搬運後，交由警方及家屬處理，確切死因仍待後續相驗釐清。
新北市消防局表示，昨天晚間11時26分接獲民眾報案，指2名男子前往烏來北107線13公里處附近釣魚後失聯，消防局立即派員前往搜尋。
消防人員到場後，於溪流中發現2人倒臥河面，當時水深約及膝，2人均已明顯死亡。由於現場天色昏暗，加上地形崎嶇、搬運困難，因此先將遺體移置河床處，待今天白天再加派人力協助搬運。
消防局指出，今天上午增派人員到場架設繩索系統協助搬運，至中午11時59分完成遺體搬運作業，後續交由警方及家屬處理。
警方表示，後續將報請檢察官相驗，進一步釐清2人死因及案發原因。
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