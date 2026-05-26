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高中生相約霧台吃愛玉瀑布戲水「樣子不對勁」 屏東野溪5月已釀3死

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣今年5月發生3件野溪瀑布戲水意外釀3死，其中瑪家鄉在短短6天發生兩件釀2死，未料昨天25日下午霧台鄉發生1起溺水事件，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃，檢警今下午相驗。

據了解，5人是高中生，來自高雄是國中同學，相約到霧台鄉吃神山愛玉後，臨時起意到附近瀑布戲水，上網搜尋來到霧台瀑布。

霧台瀑布位在神山瀑布上方，從霧台部落往大武部落的霧大聯絡道附近，在下切約一公里路程抵達霧台瀑布。據悉，5人中，有三人在較淺的戲水，另兩人在較深地方。

「發現樣子好像不對勁！」，兩人在較深處戲水時，一旁三人發現後，其中一名同學踩到石頭，游上岸後，看到同伴吳姓少年在水中也著急趕快下去救援，但未救到，一旁三人試圖要將溺者拉上岸，但拉不到，趕緊報案求救。

消防局在25日下午近5時接獲報案後，隨即出動多輛人車趕抵現場，在下午5時55分將溺者拉起OHCA無呼吸心跳，傍晚6時36分吳姓少年載送至龍泉分院急救，晚間8時45分不治。校方則表示，後續將協助家屬等相關事宜，學校輔導室入班心理輔導與支持，協助班級同學穩定情緒提供必要關懷。

霧台鄉大武村長麥庸正說，近期許多外地遊客上網看到有人拍瀑布秘境救來到山林野溪，卻忽略自身的能力，且部落位處深山若發生意外，距離平地有很大一段距離，萬一貿然下水，突然抽筋等突發狀況，很難應變；到山區戲水，要帶「溯溪三寶」，岩盔、救生衣與溯溪鞋，做好相關裝備ㄡ

麥庸正說，山區瀑布地形都有一定危險性，千萬不要貿然下水。鄉長巴正義也提到，在瀑布戲水有風險，還要注意山區落石，若被砸到後果恐不堪設想。

屏東縣消防局指出，從事水域活動務必提高安全意識，避免進入野溪、河川、瀑布、深潭及海岸等高風險水域，應選擇具備救生員及完善防護設施的合法場域，以確保人身安全。

屏東縣霧台鄉昨發生1起溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃，消防人員到場搜尋。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉昨發生1起溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃，消防人員到場搜尋。圖／讀者提供

屏東縣霧台鄉昨發生1起溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉昨發生1起溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃。圖／讀者提供

屏東縣霧台鄉昨發生1起溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉昨發生1起溺水意外，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃。圖／讀者提供

瀑布 溺水 高雄

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