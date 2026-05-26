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台中北區一國中傳男子墜落 無生命跡象送醫亡 警追案發經過
台中市消防局在今早獲報，北區一所國中疑有男子墜落，救護車到場時，男子已倒臥地面，無生命跡象送醫，但仍急救無效身亡，經查，男子年約46歲，案發過程仍需調閱監視器釐清，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在今早9時許獲報，北區一所國中內，有一名中年男子意識不清，校護發現後，趕緊聯絡救護車到場。
文昌消防分隊救護車到場時，男子已無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救後，宣告不治。
警方已查出男子身分，發現男子是附近的居民，為何會在國中內墜落，仍需後續調查釐清，查明有無外力介入。
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