國5深夜驚悚自撞！車頭撞爛輪胎噴飛 駕駛竟「拋下友人」翻護欄落跑

國道5號發生自撞護欄車禍，今天凌晨0時42分許，27歲謝姓男子駕駛自小客車行經國5南向38.3公里處，突然失控猛烈撞擊護欄。由於撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損、保險桿掉落，連輪胎鋼圈都脫落變形。但謝姓駕駛在闖禍後，竟拋下車上兩名受傷友人，翻越外側護欄逃逸，至今還找不到人。

路過民眾與車上乘客見狀嚇得趕緊報案，警方與救護人員趕抵現場時，發現車內兩名乘客受傷，所幸意識皆清楚，緊急送醫治療後已無大礙。警方查問駕駛是誰？同行友人向警方無奈表示，往下方191縣道方向逃跑了。

由於車內也沒有放置毒品，同乘友人的身上也沒有聞到酒味，完全搞不清楚為什麼謝男撞車後要急忙翻越護欄逃跑。

國道公路警察局第九公路警察大隊隨即展開調查並致電謝男，起初謝男仍有接聽電話，但隨後似乎為了躲避警方，竟直接將手機關機拒接；警方派員前往其住處尋人，目前依舊神隱、下落不明。

警方強調，謝男肇事逃逸且致人受傷，行為已經涉犯刑法第185-4條第1項，將面臨「6個月以上、5年以下」的有期徒刑；同時也違反道路交通管理處罰條例第62條，除面臨最高9000元罰鍰外，也將被依法吊銷駕駛執照。目前國道警方正全力調閱周邊監視器畫面，積極追緝謝男到案，以釐清確切的肇事與落跑原因。

國道5號發生自撞護欄車禍，車頭嚴重毀損，連輪胎鋼圈都脫落變形，謝姓駕駛闖禍後，竟拋下車上兩名受傷友人，翻越外側護欄逃逸，至今還找不到人。

國道5號發生自撞護欄車禍，駕駛竟拋下車上兩名受傷友人，翻越外側護欄逃逸。圖／國九大隊提供