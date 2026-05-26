遠東航空股份有限公司名下之航空器出廠年份為1998年，機齡約28年餘，目前停放在桃園國際機場的露天停機坪。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署將於6月2日舉辦年中聯合拍賣會。此次拍賣標的多元豐富，從MD-83麥道航空器到桃園區(中路段)、龍潭區、新屋區及復興區土地等精選物件，種類多樣且價格極具吸引力，歡迎民眾踴躍到場參與應買。

McDonnell Douglas（麥道）MD-83航空器。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，拍賣會當日下午2時30分起，在桃園分署拍賣室進行航空器及不動產拍賣，其中最受矚目的拍賣標的為遠東航空股份有限公司名下之航空器，該架飛機出廠年份為1998年，機齡約28年餘，目前停放在桃園國際機場的露天停機坪。由於遠東航空自108年停業後，積欠機場停留費、場站降落費用及滯納金逾4000萬元，且航空器長期占據停機位，影響機場空間調度，桃園國際機場股份有限公司便將案件移送執行，希望能追回欠款，該架航空器廠牌為McDonnell Douglas（麥道），機型MD-83。此次是第二輪的第1次拍賣，底價為410萬元，這架飛機停放已久多年未啟動，已無適航證書、永久停飛，請投標人務必詳閱相關法規並審慎評估。

桃園區中路段空地。圖：桃園分署提供

另有桃園區中路段空地，現用以停放車輛，具備投資潛力，有興趣的民眾可以把握機會。此外，尚有位於龍潭區、新屋區、復興區等多筆土地於同日進行拍賣。此次拍賣的航空器及不動產兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有興趣的民眾可至桃園分署官網「拍賣公告」專區瞭解各個不動產及航空器拍賣物件的詳細狀況。

桃園分署於每月第一周的星期二下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣」活動，提供多樣化的動產及不動產標的，更多拍賣詳情，歡迎至桃園分署官網查詢。參與桃園分署舉辦的拍賣活動，不僅有機會買到物超所值的標的，更是支持政府打擊不法行為、實現社會公平正義的具體行動。同時，桃園分署也再次提醒社會大眾提高警覺，慎防詐騙，切勿輕信來路不明的電話或訊息，如有疑問應主動查證，共同守護個人財產與社會安全，營造安心和諧的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署6/2法拍遠航名下「麥道MD-83飛機」底價410萬