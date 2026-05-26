一名機車騎士疑似與公車司機有行車糾紛，竟整個人跑到公車前面擋道。圖：翻攝自Threads@10_wenisland

桃園市中壢區延平路昨(25)日晚間19時許發生驚險一幕，一名機車騎士疑似與公車司機有行車糾紛，竟整個人跑到公車前面擋道，令公車乘客們看了捏把冷汗。對此，中壢警分局回應，警方獲報到場時，雙方均已離開，現場無人傷亡。後續將通知騎士到案說明，依照道路交通管理處罰條例，最高可開罰3萬6000元。

有公車乘客事後將影片PO在Threads並提到，「中壢什麼人都有，沒追到公車就拿安全帽（？）砸車門，還擋在前面不給公車走。」從影片中可以看到，女騎士整個人站在公車前面不走，司機看似相當無奈，只能停在路中動彈不得。

中壢派出所回應，經了解，雙方疑因行車糾紛，女騎士便將公車攔停並請民眾代為撥打110報案。然而員警到場時，現場雙方均已離去，未發現交通事故或人員受傷情事。警方後續將通知女騎士到案說明，依道路交通管理處罰條例第43條舉發，可處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰。

中壢分局長林鼎泰強調，任何人均不得以攔停車輛、阻礙通行等方式處理行車糾紛，此類行為不僅影響交通秩序，更可能危及公共安全或涉及相關法律責任。呼籲民眾遇有爭議應循合法管道處理，理性論事，切勿以身試法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！中壢騎士疑因行車糾紛 肉身擋公車驚險畫面曝