快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

扯！中壢騎士疑因行車糾紛 肉身擋公車驚險畫面曝

桃園電子報／ 桃園電子報

654646
一名機車騎士疑似與公車司機有行車糾紛，竟整個人跑到公車前面擋道。圖：翻攝自Threads@10_wenisland

桃園市中壢區延平路昨(25)日晚間19時許發生驚險一幕，一名機車騎士疑似與公車司機有行車糾紛，竟整個人跑到公車前面擋道，令公車乘客們看了捏把冷汗。對此，中壢警分局回應，警方獲報到場時，雙方均已離開，現場無人傷亡。後續將通知騎士到案說明，依照道路交通管理處罰條例，最高可開罰3萬6000元。

有公車乘客事後將影片PO在Threads並提到，「中壢什麼人都有，沒追到公車就拿安全帽（？）砸車門，還擋在前面不給公車走。」從影片中可以看到，女騎士整個人站在公車前面不走，司機看似相當無奈，只能停在路中動彈不得。

中壢派出所回應，經了解，雙方疑因行車糾紛，女騎士便將公車攔停並請民眾代為撥打110報案。然而員警到場時，現場雙方均已離去，未發現交通事故或人員受傷情事。警方後續將通知女騎士到案說明，依道路交通管理處罰條例第43條舉發，可處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰。

中壢分局長林鼎泰強調，任何人均不得以攔停車輛、阻礙通行等方式處理行車糾紛，此類行為不僅影響交通秩序，更可能危及公共安全或涉及相關法律責任。呼籲民眾遇有爭議應循合法管道處理，理性論事，切勿以身試法。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！中壢騎士疑因行車糾紛 肉身擋公車驚險畫面曝

中壢 公車 機車騎士

延伸閱讀

中壢石材加工廠不甩24萬罰鍰、勞健保費 存款遭桃園分署扣押怕了

大園身障男疑遭人利用捲入竊案 警還他清白加碼送暖

苗栗大湖台3線轎車與機車事故 騎士送醫不治

酒駕加毒駕！未戴安全帽蛇行還拒酒測 騎士口袋掉出毒品

相關新聞

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。

雲林驚傳娃娃車與休旅車碰撞 11名幼兒急送醫

雲林縣土庫一家幼兒園娃娃車今天早上7時50分左右，載小朋友上學途中與一輛休旅車發生擦撞，當時車上有11名小朋友與隨車老師，全部送到虎尾若瑟醫院就醫，經院方檢查均無大礙，車禍原因由虎尾分局調查釐清中。

國5深夜驚悚自撞！車頭撞爛輪胎噴飛 駕駛竟「拋下友人」翻護欄落跑

國道5號發生自撞護欄車禍，今天凌晨0時42分許，27歲謝姓男子駕駛自小客車行經國5南向38.3公里處，突然失控猛烈撞擊護欄。由於撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損、保險桿掉落，連輪胎鋼圈都脫落變形。但謝姓駕駛在闖禍後，竟拋下車上兩名受傷友人，翻越外側護欄逃逸，至今還找不到人。

嘴太秋！餐敘酒醉竟辱罵3友人 蘆洲醉男遭打趴4人掛彩全被逮

新北市蘆洲區今晨發生鬥毆案。34歲蘇男、41歲方男、40歲林男及50歲蔡男4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳聚餐，不料蘇男酒醉之後竟出言辱罵3名友人，當場遭3人圍毆打趴。警方到場發現4人均擦挫傷不願就醫，詢後全依妨害秩序、傷害送辦。

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

高中生相約霧台吃愛玉瀑布戲水「樣子不對勁」 屏東野溪5月已釀3死

屏東縣今年5月發生3件野溪瀑布戲水意外釀3死，其中瑪家鄉在短短6天發生兩件釀2死，未料昨天25日下午霧台鄉發生1起溺水事件，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃，檢警今下午相驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。