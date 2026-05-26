快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

中正預校「勵志樓」學生寢室火警 燒毀床鋪書桌原因待查

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

中正國防幹部預備學校昨天下午傳出火警，校內「勵志樓」學生寢室突然冒出濃煙，校方向高雄市消防局求助，消防局獲報後緊急出動趕赴現場灌救，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。

高雄市消防局昨天下午2時12分接獲報案，指中正預校勵志樓發生火警，消防局派出13車、30人到場後，發現起火點在勵志樓1樓學生寢室，立即布水線搶救，約下午2時30分滅火。

據了解，火勢在短時間內控制並撲滅，6分鐘便撲滅火苗，燒毀寢室內書桌、床鋪等物品，燃燒面積約5平方公尺，現場無人受困，也無人受傷。

中正預校屬於「軍事機關」與「重要軍事設施」，但不屬於要塞堡壘地帶法定義的「要塞堡壘」，但依據軍事營區安全維護條例，校區已受到該條例的保護與管制。詳細起火原因，仍待軍方與消防局調查。

中正預校昨天發生火警，據了解是學生寢室失火。記者林保光／攝影
中正預校昨天發生火警，據了解是學生寢室失火。記者林保光／攝影

中正預校 幹部 高雄市

延伸閱讀

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

屏東枋寮五岔路口旁香蕉園火警 一度延燒照相館 現場交通管制

史泰登島造船廠火警2度爆炸 1死36傷 民眾目擊「巨大衝擊波」

淡水連棟鐵皮工廠晚間起火 延燒10工廠火光照亮夜空消防奮力灌救

相關新聞

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。

雲林驚傳娃娃車與休旅車碰撞 11名幼兒急送醫

雲林縣土庫一家幼兒園娃娃車今天早上7時50分左右，載小朋友上學途中與一輛休旅車發生擦撞，當時車上有11名小朋友與隨車老師，全部送到虎尾若瑟醫院就醫，經院方檢查均無大礙，車禍原因由虎尾分局調查釐清中。

國5深夜驚悚自撞！車頭撞爛輪胎噴飛 駕駛竟「拋下友人」翻護欄落跑

國道5號發生自撞護欄車禍，今天凌晨0時42分許，27歲謝姓男子駕駛自小客車行經國5南向38.3公里處，突然失控猛烈撞擊護欄。由於撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損、保險桿掉落，連輪胎鋼圈都脫落變形。但謝姓駕駛在闖禍後，竟拋下車上兩名受傷友人，翻越外側護欄逃逸，至今還找不到人。

嘴太秋！餐敘酒醉竟辱罵3友人 蘆洲醉男遭打趴4人掛彩全被逮

新北市蘆洲區今晨發生鬥毆案。34歲蘇男、41歲方男、40歲林男及50歲蔡男4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳聚餐，不料蘇男酒醉之後竟出言辱罵3名友人，當場遭3人圍毆打趴。警方到場發現4人均擦挫傷不願就醫，詢後全依妨害秩序、傷害送辦。

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

高中生相約霧台吃愛玉瀑布戲水「樣子不對勁」 屏東野溪5月已釀3死

屏東縣今年5月發生3件野溪瀑布戲水意外釀3死，其中瑪家鄉在短短6天發生兩件釀2死，未料昨天25日下午霧台鄉發生1起溺水事件，5名來自高雄的高中生是國中同學，相約到霧台神山吃愛玉，接著到附近霧台瀑布戲水，未料吳姓高中生溺斃，檢警今下午相驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。