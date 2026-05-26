中正預校「勵志樓」學生寢室火警 燒毀床鋪書桌原因待查

中正國防幹部預備學校昨天下午傳出火警，校內「勵志樓」學生寢室突然冒出濃煙，校方向高雄市消防局求助，消防局獲報後緊急出動趕赴現場灌救，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。

高雄市消防局昨天下午2時12分接獲報案，指中正預校勵志樓發生火警，消防局派出13車、30人到場後，發現起火點在勵志樓1樓學生寢室，立即布水線搶救，約下午2時30分滅火。

據了解，火勢在短時間內控制並撲滅，6分鐘便撲滅火苗，燒毀寢室內書桌、床鋪等物品，燃燒面積約5平方公尺，現場無人受困，也無人受傷。

中正預校屬於「軍事機關」與「重要軍事設施」，但不屬於要塞堡壘地帶法定義的「要塞堡壘」，但依據軍事營區安全維護條例，校區已受到該條例的保護與管制。詳細起火原因，仍待軍方與消防局調查。