快訊

三峽7旬翁撞放學人群4死車禍調查出爐 運安會：駕駛2大不當釀禍

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

聽新聞
0:00 / 0:00

一條皮帶守護棒球夢 嘉市警及時援助無助小球員參賽

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有名身穿國小棒球隊服裝的13歲黃姓男童，日前神情緊張、手足無措地走進嘉義市竹園派出所，眼神中滿是焦急與無助。值班警員察覺異狀上前關心。原來男童出門太匆忙，快到球場才發現忘記繫球衣腰帶，依規定未繫腰帶無法上場，若回家拿絕對趕不上比賽。在絕望之際行經派出所，抱著一線希望入內求助，詢問能否借用腰帶，承諾賽後一定歸還。女警聽聞後，將自己一條平時未使用的腰帶送給男童，守護了孩子重要的一場比賽與回憶。

警方表示，男童當下因擔心無法上場而焦急萬分，神情充滿害怕錯失比賽的無助感，走進派出所時更是不安。值班女警張庭華主動觀察到小孩的無助緣由，立即在所內尋找合適腰帶，最後決定將自己的全新腰帶送給男童，並貼心幫忙調整長度，溫馨提醒下次出門前要再檢查裝備。

原本眉頭深鎖的男童聽後頻頻點頭，緊張的神情逐漸放鬆，眼中滿是感激。離開派出所前，男童一掃先前的無力感，開心向員警鞠躬道謝，表示真的很謝謝警察阿姨叔叔們幫了大忙。

竹園派出所所長吳肇益表示，警方除維護治安與交通安全外，也希望成為民眾遇到困難時最安心的依靠。此次員警主動協助小朋友解決燃眉之急，雖只是小小一條腰帶，卻可能改變孩子重要的一場比賽與回憶，展現警察溫暖親民的一面。

小球員忘繫皮帶無助求警，女警無私贈送皮帶解圍。記者李宗祐／翻攝
小球員忘繫皮帶無助求警，女警無私贈送皮帶解圍。記者李宗祐／翻攝

一條皮帶守護棒球夢，嘉市警及時援助無助小球員參賽。記者李宗祐／翻攝
一條皮帶守護棒球夢，嘉市警及時援助無助小球員參賽。記者李宗祐／翻攝

警察 女警

延伸閱讀

台中男北上大園求職不順與家人亂聯 遭通報失蹤

開車沒繫安全帶被攔查 台中東勢警揪出毒駕案

大園身障男疑遭人利用捲入竊案 警還他清白加碼送暖

法國狠母玩「假尋寶真丟包」 3歲、5歲兄弟遭蒙眼丟異國森林

相關新聞

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。

雲林驚傳娃娃車與休旅車碰撞 11名幼兒急送醫

雲林縣土庫一家幼兒園娃娃車今天早上7時50分左右，載小朋友上學途中與一輛休旅車發生擦撞，當時車上有11名小朋友與隨車老師，全部送到虎尾若瑟醫院就醫，經院方檢查均無大礙，車禍原因由虎尾分局調查釐清中。

嘴太秋！餐敘酒醉竟辱罵3友人 蘆洲醉男遭打趴4人掛彩全被逮

新北市蘆洲區今晨發生鬥毆案。34歲蘇男、41歲方男、40歲林男及50歲蔡男4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳聚餐，不料蘇男酒醉之後竟出言辱罵3名友人，當場遭3人圍毆打趴。警方到場發現4人均擦挫傷不願就醫，詢後全依妨害秩序、傷害送辦。

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

一條皮帶守護棒球夢 嘉市警及時援助無助小球員參賽

有名身穿國小棒球隊服裝的13歲黃姓男童，日前神情緊張、手足無措地走進嘉義市竹園派出所，眼神中滿是焦急與無助。值班警員察覺異狀上前關心。原來男童出門太匆忙，快到球場才發現忘記繫球衣腰帶，依規定未繫腰帶無法上場，若回家拿絕對趕不上比賽。在絕望之際行經派出所，抱著一線希望入內求助，詢問能否借用腰帶，承諾賽後一定歸還。女警聽聞後，將自己一條平時未使用的腰帶送給男童，守護了孩子重要的一場比賽與回憶。

毒駕為何變嚴重？民防役男揭「喪屍煙彈」氾濫關鍵：隨處可吸

近日發生多起毒駕事件，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，關於「喪屍煙彈」所造成的負面影響成為民眾關心的焦點。一名正在服民防役的網友發文，分享喪屍煙彈的危害與氾濫原因，並提醒民眾千萬不要嘗試毒品，否則只會讓社會大眾暴露在毒駕的風險之中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。