一條皮帶守護棒球夢 嘉市警及時援助無助小球員參賽

有名身穿國小棒球隊服裝的13歲黃姓男童，日前神情緊張、手足無措地走進嘉義市竹園派出所，眼神中滿是焦急與無助。值班警員察覺異狀上前關心。原來男童出門太匆忙，快到球場才發現忘記繫球衣腰帶，依規定未繫腰帶無法上場，若回家拿絕對趕不上比賽。在絕望之際行經派出所，抱著一線希望入內求助，詢問能否借用腰帶，承諾賽後一定歸還。女警聽聞後，將自己一條平時未使用的腰帶送給男童，守護了孩子重要的一場比賽與回憶。

警方表示，男童當下因擔心無法上場而焦急萬分，神情充滿害怕錯失比賽的無助感，走進派出所時更是不安。值班女警張庭華主動觀察到小孩的無助緣由，立即在所內尋找合適腰帶，最後決定將自己的全新腰帶送給男童，並貼心幫忙調整長度，溫馨提醒下次出門前要再檢查裝備。

原本眉頭深鎖的男童聽後頻頻點頭，緊張的神情逐漸放鬆，眼中滿是感激。離開派出所前，男童一掃先前的無力感，開心向員警鞠躬道謝，表示真的很謝謝警察阿姨叔叔們幫了大忙。

竹園派出所所長吳肇益表示，警方除維護治安與交通安全外，也希望成為民眾遇到困難時最安心的依靠。此次員警主動協助小朋友解決燃眉之急，雖只是小小一條腰帶，卻可能改變孩子重要的一場比賽與回憶，展現警察溫暖親民的一面。

小球員忘繫皮帶無助求警，女警無私贈送皮帶解圍。記者李宗祐／翻攝