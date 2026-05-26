聽新聞
0:00 / 0:00
北車街友因瑣事爆口角 他噴辣椒水攻擊...3人互告傷害
台北車站昨天晚上發生街友衝突，3名男子疑因瑣事起口角，火氣一路從車站外廣場延燒至大廳，其中林姓男子盛怒之下，拿出辣椒水朝黃姓、李姓男子臉部噴灑，造成大廳瀰漫嗆鼻味，路過民眾見狀報警。北市警方獲報趕抵，當場將3人帶回，由於互控傷害，警詢後都被依傷害罪嫌送辦。
事發當下遭路過民眾錄影Po上網，發文稱「台北車站街友快打起來了，一個警察完全hold不住，以為台北車站是交通樞紐，原來是格鬥競技場」。
中正一警方昨天晚上7點多獲報，稱台北車站外有民眾爭吵，員警趕抵現場時，3名男子已吵進車站大廳，現場還散發著辣椒水揮發後的刺鼻氣味。
警方詢問了解，3人相識，當晚疑為了生活瑣事產生不快，雙方情緒激動，在車站外廣場爆發激烈口角，隨後一路互嗆、拉扯進入車站大廳，林男氣憤難耐竟在人潮眾多的車站內，掏出隨身攜帶的辣椒水朝兩人臉部猛噴，警方將涉案的3人帶回派出所製作筆錄，皆互控傷害，警詢後依法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。