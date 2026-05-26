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北車街友因瑣事爆口角 他噴辣椒水攻擊...3人互告傷害

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站昨天晚上發生街友衝突，3名男子疑因瑣事起口角，火氣一路從車站外廣場延燒至大廳，其中林姓男子盛怒之下，拿出辣椒水朝黃姓、李姓男子臉部噴灑，造成大廳瀰漫嗆鼻味，路過民眾見狀報警。北市警方獲報趕抵，當場將3人帶回，由於互控傷害，警詢後都被依傷害罪嫌送辦。

事發當下遭路過民眾錄影Po上網，發文稱「台北車站街友快打起來了，一個警察完全hold不住，以為台北車站是交通樞紐，原來是格鬥競技場」。

中正一警方昨天晚上7點多獲報，稱台北車站外有民眾爭吵，員警趕抵現場時，3名男子已吵進車站大廳，現場還散發著辣椒水揮發後的刺鼻氣味。

警方詢問了解，3人相識，當晚疑為了生活瑣事產生不快，雙方情緒激動，在車站外廣場爆發激烈口角，隨後一路互嗆、拉扯進入車站大廳，林男氣憤難耐竟在人潮眾多的車站內，掏出隨身攜帶的辣椒水朝兩人臉部猛噴，警方將涉案的3人帶回派出所製作筆錄，皆互控傷害，警詢後依法送辦。

事發當下遭路過民眾錄影Po上網，發文稱「台北車站街友快打起來了，一個警察完全hold不住，以為台北車站是交通樞紐，原來是格鬥競技場」。圖／擷取自threads
事發當下遭路過民眾錄影Po上網，發文稱「台北車站街友快打起來了，一個警察完全hold不住，以為台北車站是交通樞紐，原來是格鬥競技場」。圖／擷取自threads

北市警方獲報北車外有街友吵架，到場將3人帶回派出所。記者翁至成／翻攝
北市警方獲報北車外有街友吵架，到場將3人帶回派出所。記者翁至成／翻攝

辣椒水 衝突 台北車站

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