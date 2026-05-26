宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。

據了解，檢調月前接獲檢舉，指稱災害搶救科辦理的相關採購案件涉有不法。今天上午8時許，辦案人員突襲消防局辦公大樓，針對搶救科辦公室展開地毯式搜索，同步也搜查了涉案人員住家。大批檢調人員進出抱走多箱公文、採購卷宗與證物，引起震驚，議論紛紛。

面對這起突如其來的大動作調查，宜蘭地檢署強調，全案目前仍處於偵辦階段，基於「偵查不公開」原則，現階段無法對外透露具體涉案情節與涉案層級。

對此，宜蘭縣代理縣長林茂盛低調表示，針對檢調的搜索行動「尚待了解」；消防局對外回應，災害搶救科每年編列並執行的採購標案數量龐大，究竟是哪一項採購案出現狀況，都還不清楚，目前內部也正在積極了解配合中。

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案，檢調人員今天突擊搜索災害搶救科，初步約談5人到案說明。記者戴永華／攝影

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案，檢調人員今天突擊搜索災害搶救科，初步約談5人到案說明。記者戴永華／攝影