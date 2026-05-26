聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人
宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。
據了解，檢調月前接獲檢舉，指稱災害搶救科辦理的相關採購案件涉有不法。今天上午8時許，辦案人員突襲消防局辦公大樓，針對搶救科辦公室展開地毯式搜索，同步也搜查了涉案人員住家。大批檢調人員進出抱走多箱公文、採購卷宗與證物，引起震驚，議論紛紛。
面對這起突如其來的大動作調查，宜蘭地檢署強調，全案目前仍處於偵辦階段，基於「偵查不公開」原則，現階段無法對外透露具體涉案情節與涉案層級。
對此，宜蘭縣代理縣長林茂盛低調表示，針對檢調的搜索行動「尚待了解」；消防局對外回應，災害搶救科每年編列並執行的採購標案數量龐大，究竟是哪一項採購案出現狀況，都還不清楚，目前內部也正在積極了解配合中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。