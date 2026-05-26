快訊

三峽7旬翁撞放學人群4死車禍調查出爐 運安會：駕駛2大不當釀禍

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

聽新聞
0:00 / 0:00

嘴太秋！餐敘酒醉竟辱罵3友人 蘆洲醉男遭打趴4人掛彩全被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區今晨發生鬥毆案。34歲蘇男、41歲方男、40歲林男及50歲蔡男4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳聚餐，不料蘇男酒醉之後竟出言辱罵3名友人，當場遭3人圍毆打趴。警方到場發現4人均擦挫傷不願就醫，詢後全依妨害秩序、傷害送辦。

據了解，蘇男、方男、林男及蔡男等4人為好友，時常相約聚餐喝酒。昨天晚間4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳飲宴，眾人喝到今天凌晨1時許，蘇男因喝到爛醉，情緒失控下對另外3人口出穢言大聲辱罵。方男等3人因醉意上湧，聽聞後頓時暴怒一湧而上將蘇男圍住痛毆，4人一路拉扯打成一團。

蘆洲警獲報趕抵時4人已無爭吵情形，警發現4人皆手腳擦挫傷無大礙均不願就醫，但都堅持提告傷害，警方詢後將4人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘆洲長興路今天凌晨發生鬥毆，4人在馬路上扭打成一團。記者黃子騰／翻攝
蘆洲長興路今天凌晨發生鬥毆，4人在馬路上扭打成一團。記者黃子騰／翻攝

警方到場喝令4人不要動。記者黃子騰／翻攝
警方到場喝令4人不要動。記者黃子騰／翻攝

鬥毆

延伸閱讀

基警查獲毒品分裝場逮4嫌 噴辣椒水制伏…3警受波及受傷

輔大前驚傳警匪追逐！駕駛拒檢逃遭圍捕逮獲 一查又是毒駕還背7通緝

醫美診所新春團拜槍擊案 明仁會槍手3罪嫌起訴求刑15年

影／酒測值達0.87還對撞 南投警竟放酒駕男離開…警局高層回應了

相關新聞

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

宜蘭縣政府消防局遭爆涉嫌採購弊案，宜蘭地檢署今天一早指揮調查站兵分多路，進入消防局大樓災害搶救科及相關承辦人員住處展開搜索。檢調人員歷時約2小時查緝，現場查扣多箱關鍵卷宗與採購證物，當場帶回王姓、林姓等承辦科員訊問，全案疑似涉及驗收不實，約談5人釐清案情。

雲林驚傳娃娃車與休旅車碰撞 11名幼兒急送醫

雲林縣土庫一家幼兒園娃娃車今天早上7時50分左右，載小朋友上學途中與一輛休旅車發生擦撞，當時車上有11名小朋友與隨車老師，全部送到虎尾若瑟醫院就醫，經院方檢查均無大礙，車禍原因由虎尾分局調查釐清中。

嘴太秋！餐敘酒醉竟辱罵3友人 蘆洲醉男遭打趴4人掛彩全被逮

新北市蘆洲區今晨發生鬥毆案。34歲蘇男、41歲方男、40歲林男及50歲蔡男4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳聚餐，不料蘇男酒醉之後竟出言辱罵3名友人，當場遭3人圍毆打趴。警方到場發現4人均擦挫傷不願就醫，詢後全依妨害秩序、傷害送辦。

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

北市潭美公園旁水泥車翻覆 駕駛送醫疑閃車操控不慎

劉姓男子今上午駕駛水泥預拌車，經台北市潭美公園旁翻覆，擦挫傷被送醫救治，警方初步研判為閃避車輛操控不慎，正在調查肇事原因。

中正預校「勵志樓」學生寢室火警 燒毀床鋪書桌原因待查

中正國防幹部預備學校昨天下午傳出火警，校內「勵志樓」學生寢室突然冒出濃煙，校方向高雄市消防局求助，消防局獲報後緊急出動趕赴現場灌救，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。