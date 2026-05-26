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嘴太秋！餐敘酒醉竟辱罵3友人 蘆洲醉男遭打趴4人掛彩全被逮
新北市蘆洲區今晨發生鬥毆案。34歲蘇男、41歲方男、40歲林男及50歲蔡男4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳聚餐，不料蘇男酒醉之後竟出言辱罵3名友人，當場遭3人圍毆打趴。警方到場發現4人均擦挫傷不願就醫，詢後全依妨害秩序、傷害送辦。
據了解，蘇男、方男、林男及蔡男等4人為好友，時常相約聚餐喝酒。昨天晚間4人相約在蘆洲區長興路1間餐廳飲宴，眾人喝到今天凌晨1時許，蘇男因喝到爛醉，情緒失控下對另外3人口出穢言大聲辱罵。方男等3人因醉意上湧，聽聞後頓時暴怒一湧而上將蘇男圍住痛毆，4人一路拉扯打成一團。
蘆洲警獲報趕抵時4人已無爭吵情形，警發現4人皆手腳擦挫傷無大礙均不願就醫，但都堅持提告傷害，警方詢後將4人依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。
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