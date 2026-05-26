惡質租客退租留滿屋垃圾 專業空屋清潔神援助房東順利驗收

惡質房客退租後將客廳當成垃圾掩埋場，木質沙發與地面堆滿廢棄物、瓶罐與雜物，現場滿目瘡痍。（圖片／立達欣業有限公司）

近年租屋市場變動頻繁，不少房東在租客退租後，打開房門的瞬間，看到的卻不是可以立即重新出租的房子，反之是一場令人頭痛的「災後現場」。從堆積數月未清的垃圾、發臭廚餘，到地板黏膩發黑、浴室水垢厚重，甚至牆面殘膠、家具痕跡難以清除，許多房東直言：「根本不知道該從哪裡開始整理。」

尤其部分遇到「租屋蟑螂」、租霸或長期積欠租金的奧房客案例，往往在對方搬離或遭驅離後，留下幾近失控的居住環境。面對這類情況，愈來愈多人開始選擇委託專業空屋清潔團隊協助處理，也讓「空屋清潔」需求在近年逐漸增加。尤其在桃園、雙北及新竹租屋流動率較高地區，「退租後空屋清潔」與「空屋消毒」需求明顯增加。

被惡意糟蹋的居住空間不僅影響後續出租，也可能讓屋況持續下滑

「開門的那一瞬間，我以為自己走進了垃圾掩埋場。」回想起幾個月前的經歷，桃園的陳先生（化名）依舊心有餘悸。他將一間精緻的兩房公寓租給一對看似單純的年輕情侶，兩年來對方不僅後期開始拖欠房租，甚至在被強制執行搬離後，留下了「滿屋的驚喜」。

從客廳到臥室，地面堆滿了發霉的餐盒、腐爛的廚餘和無數的啤酒玻璃瓶。更讓人崩潰的是，牆面佈滿了不明原因的黏膠、燒焦痕跡，廚房的抽油煙機厚厚一層黃褐色油垢，甚至還像鐘乳石般垂吊在油煙機上。陳先生無奈道：「當下我除了感到生氣，也覺得相當無助及委屈。房子被糟蹋成這樣，我甚至不知道該從哪裡開始清理。」

這樣的情況在桃園並非個案，專門承接各式空屋、特殊清潔的立達清潔指出，這類因租屋糾紛而衍生的空屋清理需求，近年有明顯上升的趨勢。不良租客於居住期間，長期疏於維護環境，任由屋況持續惡化，退租時更不可能負起責任恢復原狀。這類空間的複雜度，遠高於一般的年終大掃除。

遭惡質房客破壞的浴室現場，地面佈滿來路不明的黑褐色黏稠污漬與大片垢塊，視覺與嗅覺災難讓房東寸步難行。（圖片／立達欣業有限公司）

從地板、牆壁到天花板，專業清潔公司如何整理髒亂空屋？

面對宛如廢墟的現場，盲目拿著抹布和清潔劑亂擦，不僅可能徒勞無功，甚至可能讓環境變本加厲。立達清潔團隊表示，空屋清潔的核心在於「系統化的工序」與「對症下藥的藥劑應用」。

一般而言，面對被惡意遺留的空屋，專業清潔團隊會將清潔項目細分為以下幾個核心區塊做清理：

➀ 家庭垃圾清運：必須先將滿屋的廢棄物、爛家具、生活垃圾進行分類並清運，清空動線後，房子原本的狀態才能逐漸顯現出來。

➁ 天花板與高處灰塵清潔：積滿蛛網、塵蟎的天花板、燈通常是最容易被忽略的死角，這就需要使用專業長柄工具進行除塵與擦拭，「由上而下」反覆清潔。

➂ 玻璃窗戶與窗框：專業人員會拆卸窗戶，針對窗戶鏡面上的水垢、窗溝的陳年積塵進行局部吸塵及刷洗，恢復窗戶的採光能見度。

➃ 廚房重度油污處理：抽油煙機的濾網、油杯、瓦斯爐台的頑固焦黑油垢，需要使用特定比例的鹼性清潔劑，進行浸泡與高溫局部刷洗，才能在不破壞廚具烤漆的前提下除垢。

➄ 殘膠與頑固污漬處理：許多租客喜歡在牆面、櫃體上亂貼貼紙或掛鉤，留下硬化後難除的雙面膠、泡棉膠。這需要利用專業除膠劑和特殊鏟刀，相當考驗清潔人員的耐心及細心，避免傷及底材。

➅ 基礎地板清潔與消毒：在所有高處及立面清潔完成後，最後才是地板的全面洗刷與拋光。由於這類房子通常伴隨著蟑螂、老鼠的肆虐，最後的環境消毒更是不可或缺的步驟。

立達清潔也強調，由於每間房屋的「悲慘程度」各不相同。除了上述的標準清潔操作，若房東有特殊清理需求，如寵物長年便溺產生的惡臭去味、牆面嚴重霉斑處理，甚至是需要特殊機具的化學消毒，都可以量身打造清理方案。

經過專業清潔與徹底消毒後，原本髒污不堪的衛浴空間恢復淨白，連磁磚縫隙與馬桶死角都清理得一塵不染。（圖片／立達欣業有限公司）

找回居住空間的健康環境，讓房子重新進入循環

當立達清潔通知陳先生驗收時，內心依舊忐忑，迄至再次推開那扇曾讓他崩潰的大門，看著眼前窗明幾淨的空間，陳先生緊繃好幾個月的肩膀終於放了下來，長長地鬆了一口氣。

陽光透過毫無雜質的玻璃窗灑進客廳，原本堆滿發霉餐盒的地板，此刻被洗刷得微微發亮；牆面上頑固的殘膠也被徹底清除，恢復了原有的潔白。走到重災區廚房，原本焦黑黏膩的抽油煙機，在專業藥劑與高溫刷洗下，重新露出了久違的金屬光澤。從天花板死角到窗溝積塵，全都被清理得一塵不染，整間公寓彷彿被按下了時光倒流鍵。

「看到前後對比照片時就很震撼，親自站進來更感動。」陳先生感慨，先前因為租屋糾紛失眠了好幾週，自己曾試著打掃卻被惡臭逼退，既委屈又無助。如今，立達清潔團隊不僅免去了他的體力折磨，更洗去了遇到爛租客的陰霾。這間一度成為廢墟的房子，終於找回了居住空間該有的健康環境，迎接下一位真正懂得珍惜它的好房客。

本文章來自《桃園電子報》。原文：惡質租客退租留滿屋垃圾 專業空屋清潔神援助房東順利驗收