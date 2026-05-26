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高雄消防「鬼故事」？ 消防員洗完澡坐地板吹電扇降溫 想募款付電費

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

熱浪侵襲，高雄市議員白喬茵昨在議會質詢，「消防弟兄沒冷氣吹」，剛質詢結束，又接獲消防員反映「沖澡後只能吹電扇坐地板降溫，好想直接擺出募款箱付電費」。

白喬茵在臉書貼文，直稱「這就是每位消防隊員都有可能面臨的鬼故事」，要求消防局將來明訂開放時間，讓每一個分隊都有依循的標準。

高雄市消防局指出，所有外勤分隊電費均由年度預算全額支應，各分隊無須擔憂電費超支而刻意忍受高溫，秉持「當用則用、當省則省」原則，落實各外勤單位自主管理。

高雄市消防局因應近年電價調漲及極端氣候高溫化趨勢，並考量消防員長時間處於高風險、高壓力且需24小時待命的勤務特性，已連續2年積極爭取調增電費預算，去年度預算增加520萬8000元，1今年度再增加298萬7000元，2年合計增加近820萬元，以確保外勤單位勤務及備勤環境品質。

據消防人員了解，目前開冷氣開放時段，原則上律定中午及晚上到早上時間可開冷氣，值班台都開著冷氣，備勤人員備勤時間可留在值班台，不過因備勤人員希望在自己的房間備勤吹冷氣，幹部才有意見。

白喬茵希望消防局未來訂定相關規定，可以明訂開放時間、開放溫度、以及出勤大火後幾小時內特例開放冷氣。消防局表示，50多處外勤單位各有不少房間，如果全面開放，電費將非常可觀，正統合外勤意見，研擬相關規範。

熱浪侵襲，高雄市有消防員反映，洗完澡坐地板吹電扇降溫。記者林保光／攝影
熱浪侵襲，高雄市有消防員反映，洗完澡坐地板吹電扇降溫。記者林保光／攝影

高雄 電費 鬼故事

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