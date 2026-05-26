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雲林驚傳娃娃車與休旅車碰撞 11名幼兒急送醫
雲林縣土庫一家幼兒園娃娃車今天早上7時50分左右，載小朋友上學途中與一輛休旅車發生擦撞，當時車上有11名小朋友與隨車老師，全部送到虎尾若瑟醫院就醫，經院方檢查均無大礙，車禍原因由虎尾分局調查釐清中。
該起事故發生在今天早上7時50分左右，據指出，當時娃娃車載著10多名小朋友前往幼兒園途中，在土庫埤腳一條馬路與產業道路時，突然一輛休旅車從產業道路駛出，與娃娃車發生擦撞。
事發後，有4名孩子覺得不舒服，由救護車送醫，擔心孩子有撞傷、擦挫傷，園方車輛又送7名孩子到若瑟醫院急診室檢查。
若瑟醫院表示，11名孩子由急診小兒科醫師仔細檢傷及超音波檢查，均無大礙，10時多已由園方接回幼兒園。
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