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天氣酷熱加崎嶇山路夾擊 女子受困蘭潭筍寮步道消防員接力救援

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

受到酷熱高溫與崎嶇山路雙重夾擊，嘉義市蘭潭筍寮步道生登山民眾熱傷害受困事件。有名64歲女性登山健行時，因山區高溫炎熱導致胸悶、身體不適癱軟無法行走，消防人員接報後頂著熱浪入山搜救，緊急給予救護處置並接力背負下山送醫。

市消防局表示，昨天上午10時許接獲報案後，消防人員從筍寮步道起點進入，在27號標誌處發現這名女性患者。患者表示，因為山路崎嶇難走，加上天氣太過炎熱，走著走著便感到胸悶、四肢無力，根本無法自行下山，只好撥打119請求協助。救護人員在現場評估，患者意識清醒、脈搏90次分、血壓135/35、血氧98%、血糖165mg/dl，立即給予EKG監測及心理支持等救護處置，隨後順利將人送往嘉義基督教醫院續做診治。

消防局呼籲，近來天氣多變且高溫炎熱，民眾出門登山前應特別注意山上氣溫。入山前應衡量自身體力是否可完成往返路線，並攜帶冷卻涼爽小物、充足食物及飲水。此外，登山應隨身準備燈具、口哨與行動電源，手機也要安裝登山APP，若不幸發生突發狀況，可開燈或吹口哨指引救難人員。

不敵飆高溫，64歲女登嘉市蘭潭步道胸悶癱軟，<a href='/search/tagging/2/消防員' rel='消防員' data-rel='/2/103537' class='tag'><strong>消防員</strong></a>頂熱浪背下山。記者李宗祐／翻攝
不敵飆高溫，64歲女登嘉市蘭潭步道胸悶癱軟，消防員頂熱浪背下山。記者李宗祐／翻攝

嘉市蘭潭步女山客遇高溫道胸悶癱軟，消防員接力背下山。記者李宗祐／翻攝
嘉市蘭潭步女山客遇高溫道胸悶癱軟，消防員接力背下山。記者李宗祐／翻攝

消防員 嘉義 高溫

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