彰化3月男嬰嗆奶失去生命徵象 靠這通關鍵電話救回一命

彰化縣芬園鄉一名僅3個月大的男嬰，日前因嗆奶導致異物哽塞，一度失去呼吸心跳。彰化縣消防局119勤務中心獲寶立即啟動線上指導CPR機制，由執勤員透過電話同步指導家屬對嬰兒異物哽塞急救與CPR，救護人員到場後接續急救，男嬰最終成功恢復自主循環，從鬼門關前搶回一命。

彰化消防局指出，案件發生於5月24日下午2時許，119執勤員沈宥旻接獲報案時，得知男嬰疑似嗆奶後失去反應，經電話確認患者無正常呼吸，立即引導家屬辨識狀況，並同步指導執行嬰兒異物哽塞急救與CPR，同時派遣芬園分隊救護車趕赴現場，救護車約3分鐘即抵達。

救護人員到場時，男嬰由奶奶抱出交給救護人員，當下已出現肢體發紺且無生命徵象，情況危急。現場由消防員翁玄俊與具10年救護經驗的隊員李居翰接手救援，立即實施高品質CPR、AED監測、建立呼吸道及使用BVM給氧等急救處置。

救護團隊在送醫途中持續不中斷實施CPR與各項急救措施，約12分鐘後抵達彰化基督教醫院，與急診醫療團隊完成無縫接軌，經院方積極搶救後，男嬰成功恢復自主循環，從生死邊緣被拉回。

消防局表示，到院前心肺功能停止案件中，每延遲1分鐘施作CPR，患者存活率就會明顯下降，透過119執勤員即時線上指導，即使沒有醫療背景的民眾，也能在救護人員抵達前立即投入急救，爭取黃金救援時間，提升患者存活機會。

負責施救的翁玄俊為113年特考班畢業，今年1月才投入消防工作，過去曾在海巡署服務6年並晉升上尉，近期妻子懷孕、即將升格當父親，面對年僅3個月男嬰命危，他坦言更能體會家屬焦急與無助，在現場全力投入每一項急救處置。

搭檔李居翰則為105年特考班畢業，具10年救護經驗，過去也曾成功救回OHCA患者。他表示，每次OHCA案件都是與時間賽跑，而民眾在119線上指導下及早開始CPR，往往就是成功救命的關鍵。

彰化芬園分隊隊員翁玄俊（左）與隊員李居翰聯合救回一度失去生命跡象的3歲男嬰。圖／彰化消防局提供