警員蘇柏魁見黃男長期居無定所、生活困頓，平時僅靠零工與他人接濟維生，便主動提供愛心物資及返程車資。圖：讀者提供

桃園市大園區一名52歲黃姓男子為身障人士，日前因疑似涉及機車竊盜案件遭大園警分局通知到案說明，經警方釐清後確認黃男並無涉案嫌疑。員警見其長期居無定所、生活困頓，平時僅靠零工與他人接濟維生，便主動提供愛心物資及返程車資，暖心舉動令人動容。

警員蘇柏魁提供愛心物資給黃男。圖：讀者提供

大園派出所表示，黃男日前疑似受友人請託協助牽車，且該車輛涉及竊盜案件，警方便依法通知其到案釐清案情。經員警向黃男說明事情經過，黃男才驚覺自己當日協助友人的行為恐涉刑案，且事後對方早已無從聯繫。黃男面對警方調查及自身處境，一時情緒潰堤，頻頻拭淚，哽咽表示自己並不知情，只是單純協助友人，未料竟因此捲入竊盜案件。

警員蘇柏魁見黃男為身障人士，又長期流落街頭、身無分文，偵辦過程中雖秉持依法行政原則，仍不忘展現執法人員的人性關懷。蘇員於製作警詢筆錄後，自掏腰包補貼黃男返程所需之大眾運輸車資，並提供分局平時準備供弱勢民眾使用之愛心物資，包括八寶粥、沙琪瑪、罐頭及泡麵等食品，希望其在艱困處境中仍能感受到社會溫暖。

大園分局表示，執法的目的不僅在於打擊犯罪，更在於維護社會公平與人性尊嚴。警方對於案件均秉持依法偵辦、釐清事實為原則，同時對生活困苦、身處社會角落的弱勢族群，亦會適時伸出援手。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園身障男疑遭人利用捲入竊案 警還他清白加碼送暖