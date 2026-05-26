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8旬獨居翁凌晨散步忘了怎麼回家 站大馬路中央險象環生南警伸援手

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

80歲李姓獨居老翁昨天凌晨從台南市中西區住家外出散步，走了3公里遠後，神情茫然站在大馬路正中央，周邊車輛呼嘯而過；巡邏員警見狀，立即以警車擋住來車，迅速將李扶到路邊，因李說不出住處、家人聯絡方式，員警帶回派出所，耐心詢問查出住處，安全送返家。

昨天凌晨4時許，台南市警第二分局民權派出所員警陳俊安、黃琮民巡邏至西門路與公園南路口時，發現一名老翁站在馬路正中央，神情茫然；當時正值拂曉、天色昏暗，老翁身邊不時有車輛疾駛而過，且過往車輛車速極快，隻身停留在交通要道上險象環生。

員警立即開啟巡邏車警示燈，引導後方來車減速，迅速將老翁安全攙扶至路旁安全處所歇息；經詢問，發現李姓老翁僅記得自己名字，但說不出住家地址、家屬聯絡電話，表示凌晨醒來，就想出門散步，走一走就忘了怎麼回家，才站在馬路上不知所措。

員警將李姓老翁帶回派出所，先提供茶水緩解其焦慮情緒，因李疑似有失智症狀，始終無法清楚回答相關資料；員警耐心詢問溝通，並以他的名字，登入戶役政系統，逐一比對住在台南、姓名相同的男子，並結合警政資訊系統，交叉比對多方數據。

員警鎖定一名男子後，與李姓老翁外觀、特徵辨識，研判符合身分，發現他從中西區湖美一街住處，徒步走了3公里遠；經聯繫其家屬確認無誤，得知李一個人獨居，家人還不知道他深夜突然外出，迷失方向，十分感謝員警主動發現並保護其安全。

警方為確保李平安回家，直接開巡邏車將他送返家；分局長施衣峯呼籲，台灣已步入高齡化社會，家中若有失智、失語或容易走失的年長長輩，應多加留心其深夜與日常動態。建議可向市民政局或社會局申請「愛心手鍊」，或在長輩常穿戴的衣物、配件上繡上聯絡電話。

80歲李姓獨居老翁昨天凌晨神情茫然站在大馬路正中央，員警帶回派出所，耐心詢問查出住處，安全送返家。記者袁志豪／翻攝
80歲李姓獨居老翁昨天凌晨神情茫然站在大馬路正中央，員警帶回派出所，耐心詢問查出住處，安全送返家。記者袁志豪／翻攝

80歲李姓獨居老翁昨天凌晨神情茫然站在大馬路正中央，員警帶回派出所，耐心詢問查出住處，安全送返家。記者袁志豪／翻攝
80歲李姓獨居老翁昨天凌晨神情茫然站在大馬路正中央，員警帶回派出所，耐心詢問查出住處，安全送返家。記者袁志豪／翻攝

獨居 台南

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