烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

新北市消防局昨天深夜11時26分接獲報案，64歲的何男、陳男早上開車前往烏來區107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至深夜均未返家，家屬焦急得立即報警。新北市消防局派遣6車23人，沿著南勢溪展開搜救，凌晨1時許赫見2人倒臥在水深及膝的溪水中已失去生命跡象，經救護人員查看發現2人肢體僵硬已明顯死亡。

轄區警方獲報趕抵封鎖現場進行採證，並將報請檢察官相驗以釐清2名男子確切死因。