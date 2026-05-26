快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

聽新聞
0:00 / 0:00

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

新北市消防局昨天深夜11時26分接獲報案，64歲的何男、陳男早上開車前往烏來區107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至深夜均未返家，家屬焦急得立即報警。新北市消防局派遣6車23人，沿著南勢溪展開搜救，凌晨1時許赫見2人倒臥在水深及膝的溪水中已失去生命跡象，經救護人員查看發現2人肢體僵硬已明顯死亡。

轄區警方獲報趕抵封鎖現場進行採證，並將報請檢察官相驗以釐清2名男子確切死因。

消防人員到場發現2名釣客已明顯死亡。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場發現2名釣客已明顯死亡。記者黃子騰／翻攝

烏來 命案

延伸閱讀

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

高雄市某明星國小自然科老師校舍墜樓不治 師生聞巨響目睹嚇壞

影／失智翁離家30公里迷途高屏溪河床 警暗夜搜4小時平安尋回

影／5同學到屏東縣霧台瀑布戲水 17歲少年疑溺水…警消馳援中

相關新聞

烏來南勢溪驚傳雙屍命案 2釣客離奇溺斃及膝河水 警連夜封現場揪死因

新北市烏來區今晨發生雙屍命案！2名同為64歲的男子昨天上午相約至烏來107線11公里處旁南勢溪釣魚，但直至晚間均未返家。新北市消防局昨天深夜11時許獲報派遣23人前往搜救，驚見2人倒在水深及膝的溪水中明顯死亡，確切死因仍待相驗釐清。

高雄市某明星國小自然科老師校舍墜樓不治 師生聞巨響目睹嚇壞

高雄市某明星國小25日上午8點多傳墜樓意外，1名自然科的老師不明原因從校舍墜樓，由於當時正值上課時間，師生聽到巨響，驚見有人墜樓倒臥血泊嚇壞，連忙報警，警消到場緊急將該名老師送醫搶救，因傷重仍宣告不治。

提領百萬現金銀行行員為她擔心主動通報 潭子警全程護鈔

一名女子日前到台中潭子區一家銀行要領百萬元現金轉到另一家銀行存，2名朋友陪她領，銀行行員仍擔心女子安危通報警方，大雅警分局潭子分駐所員警到場，主動開警車護人和百萬元到另一家銀行，女子順利存款後感謝說「有警察在，真的很安心」。

影／失智翁離家30公里迷途高屏溪河床 警暗夜搜4小時平安尋回

屏東縣新園鄉失智症黃姓老翁日前上午騎機車外出，下午3時許都還沒返家，家屬發現老翁在Airtage（追蹤器）紀錄最後時間上午11時45分在里港菜市場，孫女擔憂爺爺安危，到里港警分局報案，警方歷時4小時暗夜搜尋，最後在高屏溪河床發現受困的老翁，幸無大礙。

淡水連棟鐵皮工廠晚間起火 延燒10工廠火光照亮夜空消防奮力灌救

新北市淡水區北投子1處連棟式鐵皮工廠，今晚9時許突然發生火警。火勢猛烈伴隨濃煙不斷竄燒，目前已延燒10間工廠，火光照亮夜空。新北市消防局出動162名消防人員、79輛各式消防車前往灌救，目前消防人員正持續阻隔延燒中，火警原因待查。

淡水鐵皮工廠晚間突竄火 火舌濃煙竄天恐延燒…消防灌救中

新北市淡水區今晚發生工廠大火。位於北投子的1層樓連棟鐵皮工廠，今晚9時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，火勢還持續延燒。新北市消防局出動117人52車前往搶救，消防人員半路就看到大量火舌直竄天際，場面十分驚險，正由消防人員灌救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。