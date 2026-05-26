提領百萬現金銀行行員為她擔心主動通報 潭子警全程護鈔

一名女子日前到台中潭子區一家銀行要領百萬元現金轉到另一家銀行存，2名朋友陪她領，銀行行員仍擔心女子安危通報警方，大雅警分局潭子分駐所員警到場，主動開警車護人和百萬元到另一家銀行，女子順利存款後感謝說「有警察在，真的很安心」。

潭子分駐所日前接獲轄內一家銀行行員通報，指有民眾提領逾百萬元現金，憂心遭有心人士盯上，請求警方協助護鈔。擔服巡邏勤務的警員尤爾德、劉采婷獲報後迅速到場，發現3人，其中一名女子要提領百萬元現金，另2人是她朋友。

警方了解情況後，見3人未駕駛交通工具，欲前往的另一家銀行距離約500多公尺，為確保人身及財物安全，員警主動提供載送服務，開警車全程戒護陪同前往完成存款。大雅分局呼籲，民眾如有提領大額現金需求，可隨時向警方申請護鈔服務，提升自身及財物安全保障。