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毒駕為何變嚴重？民防役男揭「喪屍煙彈」氾濫關鍵：隨處可吸

聯合新聞網／ 綜合報導

一名正在服民防役的網友分享<a href='/search/tagging/2/喪屍煙彈' rel='喪屍煙彈' data-rel='/2/231186' class='tag'><strong>喪屍煙彈</strong></a>的危害與氾濫原因。 示意圖／AI生成
一名正在服民防役的網友分享喪屍煙彈的危害與氾濫原因。 示意圖／AI生成

近日發生多起毒駕事件，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，關於「喪屍煙彈」所造成的負面影響成為民眾關心的焦點。一名正在服民防役的網友發文，分享喪屍煙彈的危害與氾濫原因，並提醒民眾千萬不要嘗試毒品，否則只會讓社會大眾暴露在毒駕的風險之中。

根據警政署統計，前年全台毒駕僅2千多件，去年增為8千多件，今年1至4月已查獲4700多件，全年推估恐破萬件。中醫大新竹附設醫院急診室主任游俊豪表示，新興毒品透過電子煙為載體，比酒駕更難防，開車吸食就像不定時炸彈。法務部指出，為遏止毒駕悲劇一再發生，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型全面提高處罰刑度，並檢討修正假釋門檻。

一名民防役男在Threads發文，表示受訓時教官解說過喪屍煙彈，是指被添加了醫用麻醉藥物「依托咪酯（Etomidate）」的電子煙油，該藥物會抑制中樞神經，進而造成吸食者意識模糊、肌肉動作失控等症狀，在台灣被歸類於二級毒品。

原PO指出，查緝發現依托咪酯的化學原料多數來自中國大陸，其製造成本很低價，販賣的價格也比普通毒品低，而且能裝成電子煙油，走私較為容易，因此近年來在台灣相當氾濫。

原PO提到，吸食依托咪酯的副作用會使車禍更加嚴重，原因在它的吸食方式。一般毒品吸食方式與地點較為受限，但依托咪酯被製作成煙彈的方式，只要有電子煙主機隨時隨地都能吸食，因此毒駕的情況才如此嚴重，進一步產生越來越多的悲劇。他強調，千萬要遠離依托咪酯，「不要為了一時爽，讓社會大眾暴露在毒駕的危害裡」。

此文一出，有網友詢問吸食該毒品有什麼特徵，民防役男介紹，如果吸食依托咪酯電子煙，會出現無法控制身體、抖動無法講話、精神恍惚、行為錯亂等特徵，行為就像是殭屍一樣，所以才被稱為「喪屍煙彈」。

根據法務部調查局官網，去（114）年曾偵破國內首座依托咪酯製毒工廠案，不法分子自中國進口依托咪酯前驅物，於桃園市新屋區以氧化還原、純化、結晶等製程製造依托咪酯。此案查扣依托咪酯成品及半成品淨重計約11,152公克，純質淨重2,708.7公克，約可製作「喪屍煙彈」2萬7,000顆，市價逾5,000萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喪屍煙彈 毒駕 毒品

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