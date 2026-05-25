影／失智翁離家30公里迷途高屏溪河床 警暗夜搜4小時平安尋回

屏東縣新園鄉失智症黃姓老翁日前上午騎機車外出，下午3時許都還沒返家，家屬發現老翁在Airtage（追蹤器）紀錄最後時間上午11時45分在里港菜市場，孫女擔憂爺爺安危，到里港警分局報案，警方歷時4小時暗夜搜尋，最後在高屏溪河床發現受困的老翁，幸無大礙。

里港警分局九如分駐所所長邵軾傑、警員張育敬、陳亮宇等人本月20日接獲報案後，調閱沿線監視器畫面追查老翁行蹤，所長邵軾傑比對監視器，發現老翁最後騎機車往高屏溪河床方向。由於高屏溪河床地形複雜，部分區域無法開車，員警改以徒步方式深入河床搜尋。

「阿公安全了！」警方歷時約4小時不間斷搜索，同日深夜23時20分許，在高屏溪河床中發現黃姓老翁獨自坐在機車上受困沙堆，趕緊電話聯繫老翁的孫女，所幸老翁並無大礙。老翁從新園鄉出門後，騎機車先到里港，之後在高屏溪河床被發現受困，結束這30公里的迷途。

家屬趕抵派出所與老翁團聚，感謝警方鍥而不捨搜尋至深夜，尋回親人。警方提醒，家中若有失智長者，家屬應多加留意其日常動向，亦可向社會局或相關單位申請愛心手鍊、GPS定位設備等協助工具，以利走失時能即時尋回。

警方花了4小時暗夜搜尋，終於在高屏溪河床發現迷路的老翁，帶回派出所。圖／警方提供

警方花了4小時暗夜搜尋，終於發現老翁，帶回派出所。圖／警方提供

警方花了4小時暗夜搜尋，終於在高屏溪河床發現迷路的老翁，帶回派出所。圖／警方提供