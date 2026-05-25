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淡水連棟鐵皮工廠晚間起火 延燒10工廠火光照亮夜空消防奮力灌救
新北市淡水區北投子1處連棟式鐵皮工廠，今晚9時許突然發生火警。火勢猛烈伴隨濃煙不斷竄燒，目前已延燒10間工廠，火光照亮夜空。新北市消防局出動162名消防人員、79輛各式消防車前往灌救，目前消防人員正持續阻隔延燒中，火警原因待查。
新北市消防局指出，起火的連棟鐵皮工廠共隔成12間小工廠，目前燃燒10間，因火警造成大量濃煙四竄，消防局緊急提醒淡水、三芝區民眾應緊閉門窗，外出時務必佩戴口罩。
新北市環保局指出，因今日風速微弱、擴散條件不佳，經模式模擬火場煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估汙染可能影響範圍包括三芝區、淡水區，另因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，隨時啟動相關應變作為。
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