淡水連棟鐵皮工廠晚間起火　延燒10工廠火光照亮夜空消防奮力灌救

南投埔里昨天下午發生休旅車與小貨車對撞事故，事發後，小貨車駕駛受困車內，警消到場救援協助脫困後將其送醫，警方現場檢測發現休旅車駕駛酒駕，且酒測值高達0.87mg/L，但員警卻未將其依現行犯帶回，分局今坦承疏失，將依法究辦。

2026-05-25 16:40