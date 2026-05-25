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請假3個月突返校 高雄某國小教師不明原因墜樓亡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市某國小今上午驚傳教師墜樓意外，一名教師在校園內不明原因墜落，當時正值上課時間，巨大聲響與突發狀況讓不少學生當場嚇壞，警消獲報後緊急趕抵現場，將人送醫搶救，仍因傷勢過重送醫不治。

校方初步說明，該名男教師是科任老師，約早上8時20分發生意外墜樓，隨即送醫，並聯絡家屬前往醫院處理後續事宜，目前學生及班級已安排輔導人員進班輔導。

據了解，該名男教師年約58歲，從3月11日起請假3個月，今天上午卻突然返回校園，不久後發生墜樓事件，由於事發地點鄰近學生活動區域，當時部分學生正在操場活動，也有班級正在上課，不少人目擊救護人員進出與現場混亂情況，情緒明顯受到衝擊。

事發後，校方已第一時間通報警消及教育相關單位，聯繫家屬趕赴醫院處理後續事宜，為避免學生心理受創，也緊急啟動校園輔導機制，安排輔導老師進班安撫，協助學生面對突如其來的驚嚇與不安。

據悉，校內教師與家長得知消息後相當震驚，「完全沒想到會發生這種事」，警方已介入調查中；至於教師返回校園原因及墜樓詳細經過，仍有待釐清。

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高雄市某國小今上午驚傳教師墜樓意外，一名教師在校園內不明原因墜落。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
高雄市某國小今上午驚傳教師墜樓意外，一名教師在校園內不明原因墜落。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

高雄 教師 墜樓

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