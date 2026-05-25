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屏東縣5月第3起溺水…國中同學結伴霧台瀑布戲水 少年救起OHCA

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

炎炎夏日，屏東縣5月初短短6天在瑪家鄉兩起溺水事件釀兩死，未料5月25日今下午在霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。

屏東縣消防局獲報，25日下午4時53分接獲報案，在霧台鄉霧台瀑布遊客溺水，出動瑪家、三地門、霧台分隊、特搜大隊及第一大隊，共計6車14人。現場初期由霧台分隊小隊長許晨輝帶隊，消防局人員下午5時29分抵達瀑布下方設法接近溺者位置，下午5時55分將溺者拉起OHCA無呼吸心跳，傍晚6時36分吳姓少年由瑪家救護車載送至龍泉分院急救。

據了解，這5名學生都是來自高雄，5人是國中實習時認識的同學們，就讀不同高中，今結伴到霧台鄉，5人騎4輛機車上山，其中一輛機車雙載。

霧台鄉長巴正義說，事發霧台瀑布是霧台部落往大武部落霧大聯絡道附近，下切約一公里抵達霧台瀑布，部落族人平常不會到此戲水，「比較陰森」，該處地名是魯凱族語「根」的意思，現在是枯水期，瀑布深潭約3公尺深（約1層樓）。

巴正義也提醒，瀑布戲水有風險外，這裡要特別注意落石，經常有石頭掉落，若被砸到後果恐不堪設想。

部落族人說，霧台瀑布位在神山瀑布的上游，神山瀑布在2020年劃設自然人文景觀區，需提出申請並在族人導覽人員陪同下才能進入，溺水事件就未再發生。霧台瀑布未劃設在自觀區內。

屏東縣今年5月山區瀑布不平靜，5月1日瑪家鄉獅王瀑布溺水，高雄一名碩士生溺斃，5月6日瑪家鄉草泥馬瀑布傳憾事，高雄來的61歲張女和友人到此戲水，消防人員在5公尺深的潭底發現張女，送醫不治。未料今天25日在霧台鄉霧台瀑布發生17歲少年溺水意外。

屏東縣消防局指出，根據統計資料，溺水案件多發生在溪流、水庫、深潭、瀑布與海邊等無人管理的開放性水域，許多意外源於對水域環境不熟悉，與高估自身的體力和泳技。從事水域活動務必提高安全意識，避免進入野溪、河川、瀑布、深潭及海岸等高風險水域，應選擇具備救生員及完善防護設施的合法場域，以確保人身安全。

今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供
今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供

今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供
今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供

今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供
今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供

今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供
今下午在屏東縣霧台鄉霧台瀑布，5名來自高雄的高中生們，其中17歲吳姓少年沉入水中，消防員救起後OHCA送醫。這是屏東縣今年5月發生第3起溺水案件。圖／讀者提供

屏東 瀑布 溺水 OHCA

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