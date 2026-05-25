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年輕夫妻陳屍租屋處獨留女嬰 死者兄長網路控訴詐團逼死弟

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，獨留4個月大女嬰，男性死者的哥哥今天上網稱，弟弟被詐騙集團逼死，他說罪魁禍首就是詐騙集團，利用蠅頭小利害了他弟弟，答案就只有當事者知道，但人已不在了，死無對證 ，一切只能交由警方司法調查。

男子今天上網表明，他是發生台中命案男死者的哥哥，外界的批評和評論他都看在眼裡，女嬰未來他承諾會承擔一切，不需送養，避免又被外界說不負責任，一個逃避的哥哥。

他說弟弟生前遇到什麼困難都沒有親自告訴家人，都是自己默默承擔，甚至說謊隱瞞事情，但是他不怪弟弟，畢竟弟弟就是個濫好人，剛出社會的毛頭小子，不懂社會的善惡。

他直指弟弟與弟媳死亡罪魁禍首就是詐騙集團，利用蠅頭小利害了他弟弟，答案只有在當事者，但已死無對證， 一切只能交由警方司法調查。

台中市清水警分局表示，5月21日晚上7時40分接獲台中市社工報案，有高風險家庭個案需協助探訪，經派員到場了解為一名男性與女性於租屋處內疑似輕生，留有一名女嬰於另一房間內尚有生命跡象，立即送醫後生命跡象穩定並由社會局介入緊急安置。經查死者於18日失聯，21日由警方、里長及消防陪同社工進入屋內發現時已明顯死亡，經鑑識人員採證無明顯外傷，無打鬥痕跡，研判無他殺及外力介入，全案將於5月28日由台中地檢檢察官、法醫司法解剖相驗。

警方呼籲民眾若發現自己或身邊親友出現異常情緒，可撥打生命線1995或安心專線1925諮商，若有緊急狀況，請即刻撥打110、119到場協助，也提醒社會大眾正視心理健康問題，互相守護珍愛生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，獨留4個月大女嬰，男死者的哥哥今天上網稱，弟弟疑被詐騙集團逼死。圖／取自網路
一對21歲夫妻日前陳屍台中市梧棲租屋處，獨留4個月大女嬰，男死者的哥哥今天上網稱，弟弟疑被詐騙集團逼死。圖／取自網路

台中市 詐騙集團

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