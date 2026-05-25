獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

國道3號北上102.5公里新竹茄苳路段，今天下午5時許發生多部車追撞事故，現場占用中線與外線車道，其中黑色轎車嚴重受損、橫停於車道中央，並傳出有人受困，新竹市消防局已派員至現場救援，詳細事故原因仍待釐清。

根據高公局CCTV畫面指出，外側車道有一輛大貨車及紅色轎車，另外有2台黑色轎車嚴重受損、橫停於車道中央，事故發生後，高公局與國道警方迅速派員趕抵現場，並在後方擺放三角錐交通管制，現場僅剩內側車道通行，由於正逢下班尖峰時段，目前後方回堵約3公里。

新竹市消防局表示，已派員前往現場救援，目前傳出有人受困。警方表示，事故現場正由國道員警與高公局受委託之拖吊車、工程車全力排除，並調派巡邏車於後方警戒。詳細肇事經過、是否有大人或小孩受傷，以及確切的肇事原因，仍待進一步調查釐清。

國道3號北上102.5公里新竹茄苳路段，今天下午5時許發生多部車追撞事故。圖／取自高公局1968APP