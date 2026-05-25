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落海竟是失聯移工 海巡救援變圍捕逮2移工1台男

中央社／ 桃園25日電

海巡署北部分署第八岸巡隊今天表示，桃園市新屋區綠色隧道附近昨天發生疑似落海事件，2名男子上岸後見海巡人員竟逃逸，經圍捕查獲2名越南籍失聯移工及1名涉非法僱用的台籍男子。

第八岸巡隊表示，昨天下午4時許接獲民眾通報，新屋區綠色隧道觀海亭近岸水域有民眾落海，永安安檢所第一時間派員趕赴現場，並通報第三巡防區指揮部調派巡防艇支援，海巡人員抵達後發現2名男子均穿著救生衣，正自行游回岸邊，原本要上前關懷並查證身分，未料2人見狀立即逃逸。

第八岸巡隊說，海巡人員隨即展開搜索追緝，先在觀海一路防風林內查獲1人，另1人則藏匿於防風林內，疑似聯繫外部接應。經擴大攔查後，海巡人員在綠色隧道附近發現一輛可疑紅色自小客車，車內除1名台籍男子外，另有1名失聯移工，移工一度企圖逃跑，經海巡人員包抄圍捕後順利查獲。

第八岸巡隊指出，2名越南籍失聯移工調查後依違反「入出國及移民法」送移民署新竹市專勤隊，辦理後續收容、裁罰及強制驅逐出境等程序；另涉非法僱用移工的台籍男子，則依涉嫌違反「就業服務法」函送桃園市政府勞動局裁處。

桃園 移工 海巡署

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