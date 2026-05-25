影／酒測值達0.87還對撞 南投警竟放酒駕男離開…警局高層回應了

南投埔里昨天下午發生休旅車與小貨車對撞事故，事發後，小貨車駕駛受困車內，警消到場救援協助脫困後將其送醫，警方現場檢測發現休旅車駕駛酒駕，且酒測值高達0.87mg/L，但員警卻未將其依現行犯帶回，分局今坦承疏失，將依法究辦。

據了解，59歲邱姓小貨車駕駛及64歲陳姓休旅車駕駛，昨天下午4時許兩人駕車行經埔里鎮桃米巷54之7號旁時，兩車竟發生對撞事故，而因撞擊力道猛烈，小貨車車頭變形，邱男受困於駕駛座，警消到場後協助邱男脫困將其救出後送醫。

事發後，陳男則坐在事發現場附近的附近商店階梯上休息，當時員警勘查現場跡證及周邊在場人員時，就發現陳男並對其盤查；陳男則初步自承為肇事車輛駕駛人，員警也當場實施酒測，確認其酒測值達0.87mg/L，涉嫌酒後駕車。

奇怪的是，陳男已坦承為休旅車駕駛，且該起事故有人員受傷，並非單純財損的車禍事故，現場員警僅查扣現場肇事車輛，當場跟陳男做完筆錄就讓他離開，未依涉犯公共危險罪嫌的現行犯將涉酒駕陳男當場帶回警所，引發外界質疑。

對此，埔里警分局副分局長謝耀賢表示，員警到場後考量救傷優先，並判斷該事故尚有釐清及查證的必要，誤認陳男非屬現行犯毋須隨案移送等認事用法疏失，才會僅先扣車移置保管並完成陳男筆錄，經查證也確認陳嫌涉案，將依法究責。

埔里警分局表示，酒後駕車危害公共安全甚鉅，警方對於酒駕案件均秉持零容忍立場依法究辦，再次強調，針對該起事故後續將依規定追究相關人員疏失責任，也將持續加強員警法令教育訓練，並強化相關交通執法取締，以維護民眾安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投埔里24日發生兩車對撞事故，小貨車駕駛受困車內，警消到場後協助脫困將其救出後送醫。圖／埔里警分局提供