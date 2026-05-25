快訊

7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎…他用45元買飲料抱走千萬

40元買飲料中千萬！萊爾富開出統一發票特別獎 另2名幸運兒抱回20萬元

注意！高鐵訊號異常「全天班次調整」 末班車提前、發車時間一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／男情緒失控醫院急診外潑水持玩具槍嚇人 警方今天移送

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

何姓男子昨天下午到衛福部豐原醫院急診室向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、往自己潑水，隨後駕車逃離，一度傳出他往自己潑汽油並持槍。豐原警分局獲報後立即通報實施攔截圍捕，迅速緝獲到案，警方今天依醫療法、公共危險、恐嚇公眾等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局豐東派出所昨天下午4時30分接獲通報指稱，豐原區豐原醫院急診室有民眾滋事，需警方到場協助。經警方啟動快打部隊到場了解，35歲何姓男子到醫院向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、潑灑水滋事，隨後駕車離去。豐原分局獲報後，立即通報實施攔截圍捕，並於豐原區內迅速緝獲到案。

何男昨晚被捕後仍情緒不穩，被強制送醫，今天接受警訊，他未詳細說明情緒失控原因，所持玩具槍無殺傷力，今天依醫療法、公共危險、恐嚇公眾等罪移請台中地檢署偵辦。

何姓男子昨天到衛福部豐原醫院急診室外情緒失控，一度被懷疑往自己潑汽油還持槍，最後查出是潑水拿玩具槍，他開車逃逸被警方圍捕到案。記者游振昇／翻攝
何姓男子昨天到衛福部豐原醫院急診室外情緒失控，一度被懷疑往自己潑汽油還持槍，最後查出是潑水拿玩具槍，他開車逃逸被警方圍捕到案。記者游振昇／翻攝

豐原 恐嚇

延伸閱讀

豐原醫院急診室外男子拿玩具槍還朝自己潑水 警方緝獲到案

豐原醫院急診外男子攜槍還朝自己潑汽油？警方追查中

中和毒駕男造成1死1傷遭收押 家屬今午相驗盼詳查案情

影／就是要對決？台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

相關新聞

周一上班熱到受不了 赫見公司冷氣室外機已被偷

今天周一上班日，台中市沙鹿區有公司員工上班發現戶外天氣熱，室內也很熱，仔細查看才知公司冷氣室外機被偷，員工直呼太誇張；清水警分局已受理報案追查2名小偷身分中。

影／北投迷你馬本月二度逛大街 和汽車爭「馬路」畫面曝

台北市北投區本月1日才傳出一隻迷你馬逛大街，孰料昨天下午又傳出迷你馬現身街頭，北市警方指出，馬是由私人馬場飼養，這已是本月第二度成為「脫韁野馬」，同樣將依道路交通管理處罰條例第84條，處300元至600元罰鍰。

影／男情緒失控醫院急診外潑水持玩具槍嚇人 警方今天移送

何姓男子昨天下午到衛福部豐原醫院急診室向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、往自己潑水，隨後駕車逃離，一度傳出他往自己潑汽油並持槍。豐原警分局獲報後立即通報實施攔截圍捕，迅速緝獲到案，警方今天依醫療法、公共危險、恐嚇公眾等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

影／台中阿伯醉茫推走別人機車 中華夜市發酒瘋摔破頭

台中市張姓男子昨晚在中華路夜市喝醉，一度要騎別人的機車離開，但沒有鑰匙，被民眾目擊拍下，張男在發酒瘋的過程中，臉部掛彩，警方獲報到場時，張男仍情緒激動，不配合警方指示，警方依法將張男帶回管束，另依違反社維法開罰。

台中飛澎湖班機女乘客情緒失控 華信原班機滑行回場航警帶下機

華信航空公司今天上午台中飛澎湖 AE779 班機，在台中機場等待起飛期間，機上兩名旅客因溝通產生爭議，機組員基於維護客艙秩序及飛航安全，依程序請航警協助處理，航班後續已恢復正常作業；據了解，其中一名女乘客當時突然情緒失控，飛機已滑行到跑道，再滑行回場站，航警將女子帶下機後恢復正常航行。

40多歲彰化中年男今早倒臥農田邊 死因待查

彰化縣永靖鄉獨鰲村一處農田邊今發現1名男子倒臥，警消趕到檢查已無呼吸心跳，明顯死亡，警方找到家屬通知指認，已聲請相驗查明死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。