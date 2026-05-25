影／男情緒失控醫院急診外潑水持玩具槍嚇人 警方今天移送

何姓男子昨天下午到衛福部豐原醫院急診室向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、往自己潑水，隨後駕車逃離，一度傳出他往自己潑汽油並持槍。豐原警分局獲報後立即通報實施攔截圍捕，迅速緝獲到案，警方今天依醫療法、公共危險、恐嚇公眾等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局豐東派出所昨天下午4時30分接獲通報指稱，豐原區豐原醫院急診室有民眾滋事，需警方到場協助。經警方啟動快打部隊到場了解，35歲何姓男子到醫院向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、潑灑水滋事，隨後駕車離去。豐原分局獲報後，立即通報實施攔截圍捕，並於豐原區內迅速緝獲到案。

何男昨晚被捕後仍情緒不穩，被強制送醫，今天接受警訊，他未詳細說明情緒失控原因，所持玩具槍無殺傷力，今天依醫療法、公共危險、恐嚇公眾等罪移請台中地檢署偵辦。