周一上班熱到受不了 赫見公司冷氣室外機已被偷

台中市張姓男子昨晚在中華路夜市喝醉，一度要騎別人的機車離開，但沒有鑰匙，被民眾目擊拍下，張男在發酒瘋的過程中，臉部掛彩，警方獲報到場時，張男仍情緒激動，不配合警方指示，警方依法將張男帶回管束，另依違反社維法開罰。

2026-05-25 14:30