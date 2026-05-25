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周一上班熱到受不了 赫見公司冷氣室外機已被偷
今天周一上班日，台中市沙鹿區有公司員工上班發現戶外天氣熱，室內也很熱，仔細查看才知公司冷氣室外機被偷，員工直呼太誇張；清水警分局已受理報案追查2名小偷身分中。
有人今天上網說，今天早上上班時超級熱，本以為是公司冷氣故障，後來檢查發現是公司冷氣室外機被偷，查看監視器畫面，看到清晨有人開貨車來偷冷氣室外機，PO文者感嘆問「偷室外機是什麼概念？」
清水警分局表示，今天接獲民眾報案，稱其公司招待會館外冷氣室外機於今天早上4時27分許，遭2名竊嫌駕駛藍色自小貨車竊走，財損約2萬多元。經分局受理後立即成立專責小組調閱監視器全力查緝中。
警方對於轄內不法情事，將全力偵辦並迅速查緝到案，也提醒如發現陌生或可疑人士於社區周邊徘徊，請發揮守望相助精神，立即撥打110通報警方到場查處，共同維護社區治安及財產安全。
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