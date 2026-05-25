影／台中阿伯醉茫推走別人機車 中華夜市發酒瘋摔破頭

台中市張姓男子昨晚在中華路夜市喝醉，一度要騎別人的機車離開，但沒有鑰匙，被民眾目擊拍下，張男在發酒瘋的過程中，臉部掛彩，警方獲報到場時，張男仍情緒激動，不配合警方指示，警方依法將張男帶回管束，另依違反社維法開罰。

第一警分局在昨晚8時許獲報，中區台灣大道一段與中華路一段路口發生酒醉糾紛案，經查，張姓男子（58歲）喝醉酒後，誤認林姓男子（38歲）的機車是他的，將其推行，因無鑰匙，所以無有駕駛行為。

警方獲報到場後，見張男酒醉情緒激動，為救護及預防危險，依警察職權行使法第19條予以管束，依社會秩序維護法第72條第1款，於公共場所或公眾得出入之場所，酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止者，開罰處1萬元罰鍰。另林男後續表示，對張男之行為不予追究。

第一警分局表示，警方對於酒醉脫序行為依法處理，並呼籲民眾飲酒後應保持理智，避免影響他人或公共秩序。警方將持續加強巡邏，維護轄區交通秩序與民眾安全。

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台中市張姓男子昨晚在中華路夜市發酒瘋，欲騎走別人的機車，警方到場制止、法辦。圖／摘自Threads