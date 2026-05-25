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台中飛澎湖班機女乘客情緒失控 華信原班機滑行回場航警帶下機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

華信航空公司今天上午台中澎湖 AE779 班機，在台中機場等待起飛期間，機上兩名旅客因溝通產生爭議，機組員基於維護客艙秩序及飛航安全，依程序請航警協助處理，航班後續已恢復正常作業；據了解，其中一名女乘客當時突然情緒失控，飛機已滑行到跑道，再滑行回場站，航警將女子帶下機後恢復正常航行。

航空警察局台中分駐所今天上午9時30分接獲通報，華信航空一架台中飛往澎湖的航班，機上一名年約40歲的女子，突然情緒失控，空服員安撫，女子自稱情緒不穩要求下機。當時飛機已滑行到跑道，尚未起飛，航警接獲航空公司通報後立即處置，飛機滑行回場站，女子由航警帶下機。航警所表示，女子下機後飛機恢復航行，未影響其他航班起降。

華信航空今天台中飛澎湖AE779班機，在台中機場等待起飛期間，機上兩名旅客因溝通產生爭議，機組員基於維護客艙秩序及飛航安全，依程序請航警協助處理，航班後續已恢復正常作業。記者游振昇／攝影
華信航空今天台中飛澎湖AE779班機，在台中機場等待起飛期間，機上兩名旅客因溝通產生爭議，機組員基於維護客艙秩序及飛航安全，依程序請航警協助處理，航班後續已恢復正常作業。記者游振昇／攝影

澎湖 華信 台中

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