警方到場發現林男已被通報為失蹤人口。圖：讀者提供

桃園市大園區一名34歲林姓男子昨(24)日晚間20時50分許在超商前長時間駐足，且神情疲憊，熱心的店員向大園警分局報案，警方到場發現林男已被通報為失蹤人口。原來，他獨自從台中北上至桃園求職，因為不順利，因此一直沒有與家人聯繫。如今，家屬終於盼到林男的消息，激動地北上將他接回，並且相當感謝警方的協助。

林男向警方說，因一時衝動獨自騎乘機車北上至大園區求職，然而人生地不熟、求職不順，且未主動與家人聯繫，致使家屬遍尋不著。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨晚接獲轄內超商店員報案，稱有一名男子於超商門口前長時間徘徊駐足、神情異常，疑似需要警方協助，警方獲報後立即派員趕赴現場關心查處。巡佐陳建台、警員潘政宇到場後發現林男神情疲憊、獨自在超商店門口來回踱步，便上前關心並查證身分。經查詢相關系統確認，林男為台中市通報之失蹤人口。林男向警方說，因一時衝動獨自騎乘機車北上至大園區求職，然而人生地不熟、求職不順，且未主動與家人聯繫，致使家屬遍尋不著。

警方確認身分後，立即依規定將林男帶回派出所辦理撤尋程序，並同步通知其家屬前來接回，其母親接獲通知後激動不已，頻頻感謝警方熱心協助；林男亦對自身未與家人聯繫及衝動離家行為感到愧疚，最終由家屬北上將其平安帶回，順利化解此次協尋案件。

大園分局呼籲，民眾若有外出求職或遠行規劃，應事先與家人保持聯繫，避免親友擔憂；如發現疑似需要協助之民眾，也可即時通報警方，以免發生意外狀況。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台中男北上大園求職不順與家人亂聯 遭通報失蹤