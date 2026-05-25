影／北投迷你馬本月二度逛大街 和汽車爭「馬路」畫面曝

台北市北投區本月1日才傳出一隻迷你馬逛大街，孰料昨天下午又傳出迷你馬現身街頭，北市警方指出，馬是由私人馬場飼養，這已是本月第二度成為「脫韁野馬」，同樣將依道路交通管理處罰條例第84條，處300元至600元罰鍰。

北市警方公布監視器畫面，可見迷你馬在馬路上相當不知所措，時而低頭時而奔跑，儘管綠燈燈亮，但迷你馬因不知「路況」仍在車道上，汽車在牠身旁行駛而果，畫面驚悚，有民眾見狀熱心報警。

警方24日下午4點多獲報，北投區大業路517巷一帶有迷你馬在馬路行走，該馬匹屬私人農場所有，因飼主疏縱動物在道路奔走，已妨害交通安全，將依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱動物在道路奔走，妨害交通者」，處300元至600元罰鍰。

台北市北投區昨天下午發生迷你馬逛大街事件。記者翁至成／翻攝

台北市北投區昨天下午發生迷你馬逛大街事件。記者翁至成／翻攝