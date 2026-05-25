年檢舉逾萬件逾3成不成案 台南議員憂恐壓垮警力籲中央檢討制度

交通檢舉達人議題持續引發討論，根據台南市警察局統計，2024年單一檢舉人檢舉件數高達1萬0907件，其中約3成未成案；去年也有民眾單人檢舉近9千件，約2成不成案，台南市議員余祝青今質詢指出，大量交通檢舉已造成基層警力沉重負擔，要求警察局向中央建議修法因應。

余祝青表示，大量且品質不一的檢舉照片與影片，迫使基層員警必須花費大量時間與精力在螢幕前逐一核對，導致警力疲於奔命，甚至影響到治安維護與交通事故處理的優先順序。

她認為，交通檢舉雖然初衷是為了交通安全，但目前「量大、成案率不一」的現狀已轉化為民怨，對社會和諧產生負面影響，「不是反對交通檢舉，但應該更有效率」。

針對此現象，余祝青要求，警察局應向中央建議修法限制「異常海量檢舉」；第二，導入AI系統初步篩選重複及不合規案件；第三，建立警力處理分級制度，優先處理交通事故；第四，將相關地方觀察與建議帶往中央，從源頭優化檢舉制度。

對此，警察局長林國清表示，民眾大量檢舉交通違規確實會影響警力調度，市府將適時向中央主管機關反映，建議修法調整因應。

警察局說明，民眾檢舉交通違規是依據道交條例規定辦理，民眾如檢具明確違規事證及相關資料向警方提出檢舉，經各分局的審核機制查證屬實者，即依違規事實舉發；若符合勸導規定者，也將依規定採取勸導代替舉發，兼顧交通秩序及民眾權益。

警察局指出，目前民眾可檢舉項目均依中央法規辦理，共有51項，包括5項靜態違規及46項動態違規；若要進一步限縮檢舉項目或次數，仍須由交通部修正相關法令，地方警察機關才能配合執行，因此，在相關法規尚未修正前，仍須依現行規定辦理，也將透過持續蒐整基層執法實務與社會意見，向中央主管機關反映。

根據台南市警察局統計，2024年單一檢舉人檢舉件數高達1萬0907件，其中約3成未成案；去年也有民眾單人檢舉近9千件，約2成不成案，台南市議員余祝青今質詢擔憂，大量交通檢舉已造成基層警力沉重負擔，要求警察局向中央建議修法因應。記者萬于甄／翻攝