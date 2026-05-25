國道高速切換車道撞成一團 2車疑競速國道警要查最高罰9萬

國道1號三重路段昨晚發生車禍事故。23歲薛男昨晚9時許開賓士車行經國1北向28.6公里處時疑變換車道不當，擦撞23歲張男的轎車，所幸2人僅輕微擦挫傷不需就醫。因2人被拍到疑於國道上競速釀禍，國道警將展開追查，若屬實將吊照扣牌罰款。

有民眾在Threads上PO出一段行車記錄器影片，畫面中可見昨天晚間9時37分1輛白色賓士車與黑色轎車，行經國道1號北向28.6公里處時，一前一後快速切換車道疑似在競速，最後在最外側車道時撞在一起。

國道警接獲通報趕抵，經查肇事的薛男開車行駛於國道1號北向28.6公里三重路段，疑似變換車道不當擦撞張男的車輛，所幸2人僅有輕微擦挫傷不需就醫，事故占用中外車道及外側車道，現場於10時21分排除。初步調查薛男與張男2人互相熟識，是否有競速行為後續會調閱相關影像佐證，如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條：在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人3萬元以上9萬元以下罰款，並吊銷其駕駛執照，並扣該汽車牌照6個月。

國道警呼籲，駕駛人應遵守交通規則，依速限行車，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶。

張男駕駛的轎車後車尾嚴重變形。記者黃子騰／翻攝