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中壢石材加工廠不甩24萬罰鍰、勞健保費 存款遭桃園分署扣押怕了

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市中壢區之從事石材加工之獨資商號，積欠交通罰鍰18萬餘元。圖：桃園分署提供

為貫徹行政院「五打七安」政策，維護道路安全，法務部行政執行署桃園分署針對交通違規、欠繳牌照稅等行政執行案件持續強力執行。某設址於桃園市中壢區之從事石材加工之獨資商號，因積欠交通罰鍰18萬餘元，又有牌照稅、勞保費、健保費等欠費，總計24萬1000餘元未繳納。經桃園分署鍥而不捨之調查及執行義務人之存款，於本(5)月22日一次以現金繳清。

桃園分署說明，該案義務人名下登記有7台貨車及轎車等車輛，在113年至去(114)年間，因積欠有高達330筆之國道通行費未繳納，由桃園市交通事件裁決處分別就每件欠費各裁處義務人300元至6000元之罰鍰，罰鍰總額約18萬餘元。後因義務人逾期未繳納，交裁處將上開罰鍰於上月21日移送桃園分署執行；且義務人因先前尚有其他牌照稅、勞保費、健保費等欠費，尚欠金額累積到24萬1000餘元。桃園分署收案後，迅速於本月19日扣押義務人銀行存款。而銀行於接獲該分署扣押命令而依法對存款進行扣押後，又因義務人於該銀行尚有未清償之貸款，存款若遭扣押，將影響其償還貸款之能力。故銀行亦主動通知義務人，勸說義務人應盡早至桃園分署清償罰鍰及欠費。義務人擔憂信用受損，經權衡利弊得失後，主動於本月22日攜帶24萬餘元之現金，至桃園分署一次繳清全部罰鍰及欠費。

桃園分署持續為維護交通安全盡心努力，並依法務部行政執行署指示辦理「交通專案」，積極強力執行違反道路交通安全之欠款案件，呼籲汽機車駕駛人，切勿違反交通相關法規，若有欠繳交通罰單、牌照稅、費用等，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，切勿抱持僥倖心態，以免遭移送行政執行，導致名下財產遭到查扣而後悔莫及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢石材加工廠不甩24萬罰鍰、勞健保費 存款遭桃園分署扣押怕了

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