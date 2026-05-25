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苗栗大湖台3線轎車與機車事故 騎士送醫不治

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣大湖鄉發生死亡車禍，70歲謝姓男子駕駛自小客車行經台3線與苗 62線路口，疑未注意號誌變換，與75歲劉姓男子騎乘的機車發生碰撞，劉男倒地送醫不治。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，事故發生在24日中午12時許，初步調查，謝姓男子駕駛自小客車由彼岸橋頭往苗62線方向，疑似未注意號誌變換，橫越台3線時與台3線北上直行、騎乘普通重型機車的劉姓男子（75歲）發生碰撞。

警消獲報趕抵事故地點，發現機車騎士倒臥路旁，經消防救護人員現場初步檢視，已無意識且頭部遭受重創，失去呼吸和心跳，緊急送醫救治，仍傷重不治。

警方指出，雙方駕駛經檢驗皆無酒精反應，相關肇事原因仍調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中，今天將報請苗栗地檢署進行相驗。

大湖分局表示，大湖台3線重大路口多，假日時常吸引人潮車潮，易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經路口應減速慢行，並依道路交通標誌、標線及號誌指示行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛，安全為上。

苗栗 機車 機車騎士

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