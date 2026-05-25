避免毒駕釀悲劇 新北警啟動「雷霆掃蕩」專案 首日強勢查緝毒駕29件

中和區發日前生毒駕衝撞導致「1死1傷」之社會矚目重大憾事，新北市長侯友宜於第一時間全盤掌握，除指示相關單位持續撫慰家屬，更重申對毒駕「絕對零容忍」之堅定立場，並責成新北警方積極全力查緝，強化壓制犯罪量能。

為此，新北市政府警察局自24日起全面配合內政部警政署刑事警察局「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，由轄區各分局及所屬（大)）組成綿密執法網，首先展開為期三天之「雷霆掃蕩」專案。於專案首日即展現新北警強勢執法效能，首日全市共計查緝毒駕案件達29件，即時在道路第一線攔截毒害風險，新北警方將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。

中和毒駕釀死憾事殷鑑不遠，爰專案首日即由中和分局實施擴大強化威力路檢。局長方仰寧更率刑事警察大隊及交通警察大隊前往中和分局主持勤前教育，親自坐鎮宣示執法決心。為展現強力阻絕毒駕之魄力，中和分局率先於專案首（24）日深夜，針對易發生毒駕之重點路段與高風險熱區展開強化路檢攔查，以全面提升警力能見度，誓言將毒駕等危險駕駛行為阻絕於道路之外，避免憾事重演。

新北市警察局自今年以來，共計查獲毒駕案件計2,093件，成效列全國之冠；且自5月15日修正針對毒駕行為可預防性針羈押後，目前已成功聲請羈押獲准3人。另為強化執行成效並激勵員警執勤士氣，將全面提升本次專案偵辦及取締獎勵，鼓勵同仁發揮強勢執法效能。新北警方將積極運用科技設備與大數據分析，針對製造、分裝、販售喪屍煙彈之不法集團實施鐵腕緝捕，全面瓦解毒害根源。

在強力鐵腕查緝下，「雷霆掃蕩」專案啟動首日即斬獲顯著成效。新北市警察局統合所屬警力全面動員，展現「全局動起來、毒駕無所遁形」之強勢執法決心。專案首日(24)日即查獲毒駕犯罪29件，藉由新北市警察局本部下達全面動員令，各所屬單位不分都會區及城郊沿海區，均展現雷霆執法效率。

警察局局長方仰寧強調，中和發生之毒駕憾事，造成無辜民眾傷亡、好好的一個家庭被無形的撕裂，我感到無比的痛心與憤怒！毒駕對公共安全的危害，本局的執法態度和決心與各級長官一致絕對零容忍。本局要堅持的決心就是讓毒駕者一上路就被本局同仁攔查取締，不要讓他們造成傷亡車禍的遺憾，所以新北警現在要做的，就是要全面展開鐵腕查緝，全力壓制所有犯罪。新北警方將持續運用科技設備及精準執法方式，用最強硬的手段全力壓制毒駕（毒品）犯罪，用堅定守護的決心守護道路交通安全，並以實際執法行動捍衛新北市民安全。

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