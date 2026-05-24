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中市廂型車拒受檢一路蛇行逆向逃逸 警方為這原因放棄追逐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日警分局今晚7時據報，指在龍井區遊園南路附近有一輛廂型車疑似毒駕、形跡可疑，警方立即派員前往，並在遊園南路發現該車，尾隨鳴笛示意停車受檢，但該車拒絕受檢並加速逃逸，在大馬路上演出警匪追逐。警方顧慮道路交通繁忙，為避免造成其他民眾生命危害，放棄追逐，將通知車主及駕駛人到案說明，依法處置。

據了解，報案民眾在網路上說，該車開在路中間，停等紅燈時還差點撞上前面的機車。後來發現廂型車駕駛在車上吸電子煙，手還一直抖，綠燈時就又開在雙黃線上，懷疑是毒駕，因而直接去派出所報案。

警方展開追逐後，該車一路蛇行、逆向至向上路，轉彎時還發出巨大的輪胎磨地聲，引起路人側目。該車後來又衝進巷子到西屯路往台中市區前進。警方則說，該車行經至西屯路右轉東大路後，因路上車輛眾多，為避免追逐過程造成其他民眾生命、身體及財物損害，因此停止尾隨追緝。

警方說，駕駛動力交通工具應確實遵守交通規定，拒絕停車接受稽查而逃逸者，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月，呼籲民眾應當守法、配合稽查。

台中市一輛廂型車不願受檢又一路蛇行、逆向躲避警方追緝。圖／截取自Threads「ham51321」
台中市一輛廂型車不願受檢又一路蛇行、逆向躲避警方追緝。圖／截取自Threads「ham51321」

毒駕 台中市

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